Небензя высмеял Украину за податливость Западу

24 февраля 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Киеву «снесло голову» от роли пешки в геополитическом конфликте с Россией, заявил Небензя Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Постпред России при ООН Василий Небензя высмеял Украину и Грузию за податливость Западу. По его словам, Киеву «снесло голову» от роли пешки в геополитическом конфликте с Россией. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства. «И если у Тбилиси хватило ума вовремя остановиться и попытаться минимизировать ущерб, то у майданного Киева, пропитанного возрожденным украинским национализмом, замешанном на неонацизме, от своей новой холопской роли попросту снесло голову», — отметил Небензя на заседании. Он добавил, что разговоры Запада про партнерство с Россией стали «дымовой занавесой» для подготовки конфронтации с Москвой руками Украины. Также по словам Небензя, Евросоюз подталкивает мир к «самоубийственному конфликту», поставляя Киеву вооружение. Ранее постпред России при ООН запретил Западу лезть с нетрадиционными ценностями к России. Подобная политика не нужна РФ, поэтому Евросоюзу необходимо ограничить старания по распространению нетрадиционных отношений, заявил Небензя.

Постпред России при ООН Василий Небензя высмеял Украину и Грузию за податливость Западу. По его словам, Киеву «снесло голову» от роли пешки в геополитическом конфликте с Россией. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства. «И если у Тбилиси хватило ума вовремя остановиться и попытаться минимизировать ущерб, то у майданного Киева, пропитанного возрожденным украинским национализмом, замешанном на неонацизме, от своей новой холопской роли попросту снесло голову», — отметил Небензя на заседании. Он добавил, что разговоры Запада про партнерство с Россией стали «дымовой занавесой» для подготовки конфронтации с Москвой руками Украины. Также по словам Небензя, Евросоюз подталкивает мир к «самоубийственному конфликту», поставляя Киеву вооружение. Ранее постпред России при ООН запретил Западу лезть с нетрадиционными ценностями к России. Подобная политика не нужна РФ, поэтому Евросоюзу необходимо ограничить старания по распространению нетрадиционных отношений, заявил Небензя.