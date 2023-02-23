23 февраля 2023

Небензя высмеял Украину за податливость Западу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
Киеву «снесло голову» от роли пешки в геополитическом конфликте с Россией, заявил Небензя Фото:

Постпред России при ООН Василий Небензя высмеял Украину и Грузию за податливость Западу. По его словам, Киеву «снесло голову» от роли пешки в геополитическом конфликте с Россией. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства.

«И если у Тбилиси хватило ума вовремя остановиться и попытаться минимизировать ущерб, то у майданного Киева, пропитанного возрожденным украинским национализмом, замешанном на неонацизме, от своей новой холопской роли попросту снесло голову», — отметил Небензя на заседании. Он добавил, что разговоры Запада про партнерство с Россией стали «дымовой занавесой» для подготовки конфронтации с Москвой руками Украины. Также по словам Небензя, Евросоюз подталкивает мир к «самоубийственному конфликту», поставляя Киеву вооружение.

Ранее постпред России при ООН запретил Западу лезть с нетрадиционными ценностями к России. Подобная политика не нужна РФ, поэтому Евросоюзу необходимо ограничить старания по распространению нетрадиционных отношений, заявил Небензя.

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Постпред России при ООН Василий Небензя высмеял Украину и Грузию за податливость Западу. По его словам, Киеву «снесло голову» от роли пешки в геополитическом конфликте с Россией. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства. «И если у Тбилиси хватило ума вовремя остановиться и попытаться минимизировать ущерб, то у майданного Киева, пропитанного возрожденным украинским национализмом, замешанном на неонацизме, от своей новой холопской роли попросту снесло голову», — отметил Небензя на заседании. Он добавил, что разговоры Запада про партнерство с Россией стали «дымовой занавесой» для подготовки конфронтации с Москвой руками Украины. Также по словам Небензя, Евросоюз подталкивает мир к «самоубийственному конфликту», поставляя Киеву вооружение. Ранее постпред России при ООН запретил Западу лезть с нетрадиционными ценностями к России. Подобная политика не нужна РФ, поэтому Евросоюзу необходимо ограничить старания по распространению нетрадиционных отношений, заявил Небензя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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