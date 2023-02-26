26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Челябинске мужчина погиб в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД Фото:

В Челябинске 27 февраля на улице Университетская Набережная столкнулись два автомобиля, водитель одного из них скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности города в социальных сетях.

«27 февраля на улице Университетская Набережная столкнулись легковые автомобили „Hyundai“ и „BMW Х5“. В результате аварии 30-летний водитель автомобиля „Hyundai“ оказался заблокирован в салоне. Его извлекали спасатели. Мужчина скончался на месте. Остальные участники ДТП отказались от госпитализации», — сообщили в управлении.

В пресс-службе ГИБДД города рассказали, что обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, водитель «BMW Х5» не остановился на красный свет, из-за чего произошло столкновение с другим участником движения.

«Водитель 1973 года рождения на автомобиле „BMW Х5“ на перекрестке не остановился на красный сигнал светофора. Он столкнулся с автомобилем „Hyundai“ под управлением мужчины 1998 года рождения, который скончался от полученных травм на месте», — рассказали в ведомстве.

От столкновения водителя «Hyundai» заблокировало в салоне автомобиля
Фото:
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД
Фото:

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В Челябинске 27 февраля на улице Университетская Набережная столкнулись два автомобиля, водитель одного из них скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности города в социальных сетях. «27 февраля на улице Университетская Набережная столкнулись легковые автомобили „Hyundai“ и „BMW Х5“. В результате аварии 30-летний водитель автомобиля „Hyundai“ оказался заблокирован в салоне. Его извлекали спасатели. Мужчина скончался на месте. Остальные участники ДТП отказались от госпитализации», — сообщили в управлении. В пресс-службе ГИБДД города рассказали, что обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, водитель «BMW Х5» не остановился на красный свет, из-за чего произошло столкновение с другим участником движения. «Водитель 1973 года рождения на автомобиле „BMW Х5“ на перекрестке не остановился на красный сигнал светофора. Он столкнулся с автомобилем „Hyundai“ под управлением мужчины 1998 года рождения, который скончался от полученных травм на месте», — рассказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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