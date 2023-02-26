Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 27 февраля на улице Университетская Набережная столкнулись два автомобиля, водитель одного из них скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности города в социальных сетях.

«27 февраля на улице Университетская Набережная столкнулись легковые автомобили „Hyundai“ и „BMW Х5“. В результате аварии 30-летний водитель автомобиля „Hyundai“ оказался заблокирован в салоне. Его извлекали спасатели. Мужчина скончался на месте. Остальные участники ДТП отказались от госпитализации», — сообщили в управлении.

В пресс-службе ГИБДД города рассказали, что обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, водитель «BMW Х5» не остановился на красный свет, из-за чего произошло столкновение с другим участником движения.

«Водитель 1973 года рождения на автомобиле „BMW Х5“ на перекрестке не остановился на красный сигнал светофора. Он столкнулся с автомобилем „Hyundai“ под управлением мужчины 1998 года рождения, который скончался от полученных травм на месте», — рассказали в ведомстве.

От столкновения водителя «Hyundai» заблокировало в салоне автомобиля Фото: паблик «УБЖ» в «ВКонтакте»