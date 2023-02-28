Экс-вратаря «Урала» похоронили в Екатеринбурге. Фото

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Молодого человека не стало на прошлой неделе Фото:

В Екатеринбурге похоронили бывшего вратаря футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева. 19-летний спортсмен выпал из окна 24 февраля.

«Вратарь Давыд Алексеев сегодня был похоронен в Екатеринбурге. На похоронах было очень много народу, вся наша молодежь», — заявил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов. О смерти футболиста пресс-служба «Урала» сообщала 25 февраля.

Ранее Алексеев выступал за молодежную и вторую команды «Урала». В 2021 году молодой человек участвовал в тренировочных сборах с основным составом ФК и сыграл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел в «Динамо-Владивосток», где успел сыграть в 13 матчах.

Давыду Алексееву было 19 лет
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В Екатеринбурге похоронили бывшего вратаря футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева. 19-летний спортсмен выпал из окна 24 февраля. «Вратарь Давыд Алексеев сегодня был похоронен в Екатеринбурге. На похоронах было очень много народу, вся наша молодежь», — заявил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов. О смерти футболиста пресс-служба «Урала» сообщала 25 февраля. Ранее Алексеев выступал за молодежную и вторую команды «Урала». В 2021 году молодой человек участвовал в тренировочных сборах с основным составом ФК и сыграл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел в «Динамо-Владивосток», где успел сыграть в 13 матчах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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