В Екатеринбурге похоронили бывшего вратаря футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева. 19-летний спортсмен выпал из окна 24 февраля.
«Вратарь Давыд Алексеев сегодня был похоронен в Екатеринбурге. На похоронах было очень много народу, вся наша молодежь», — заявил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов. О смерти футболиста пресс-служба «Урала» сообщала 25 февраля.
Ранее Алексеев выступал за молодежную и вторую команды «Урала». В 2021 году молодой человек участвовал в тренировочных сборах с основным составом ФК и сыграл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел в «Динамо-Владивосток», где успел сыграть в 13 матчах.
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