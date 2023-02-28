Молодого человека не стало на прошлой неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге похоронили бывшего вратаря футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева. 19-летний спортсмен выпал из окна 24 февраля.

«Вратарь Давыд Алексеев сегодня был похоронен в Екатеринбурге. На похоронах было очень много народу, вся наша молодежь», — заявил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов. О смерти футболиста пресс-служба «Урала» сообщала 25 февраля.

Ранее Алексеев выступал за молодежную и вторую команды «Урала». В 2021 году молодой человек участвовал в тренировочных сборах с основным составом ФК и сыграл в нескольких товарищеских матчах. Летом 2022 года спортсмен перешел в «Динамо-Владивосток», где успел сыграть в 13 матчах.