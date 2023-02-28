28 февраля 2023

В челябинском районе произошло смертельное ДТП с самосвалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной рейд по ремонту дорог. Екатеринбург, ремонт дороги, самосвал, ночь
После столкновения с КАМАЗом водитель Hyundai скончался на месте Фото:

В Сосновском районе Челябинской области водитель Hyundai скончался на месте после ДТП с КАМАЗом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным ДТП произошло 28 февраля в 23:00 на 33 км автодороги „подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai столкнулся с попутно движущимся КАМАЗом под управлением мужчины 1991 года рождения», — уточнили в ведомстве

Водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства устанавливаются.

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В Сосновском районе Челябинской области водитель Hyundai скончался на месте после ДТП с КАМАЗом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным ДТП произошло 28 февраля в 23:00 на 33 км автодороги „подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai столкнулся с попутно движущимся КАМАЗом под управлением мужчины 1991 года рождения», — уточнили в ведомстве Водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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