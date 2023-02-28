В челябинском районе произошло смертельное ДТП с самосвалом

После столкновения с КАМАЗом водитель Hyundai скончался на месте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области водитель Hyundai скончался на месте после ДТП с КАМАЗом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным ДТП произошло 28 февраля в 23:00 на 33 км автодороги „подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai столкнулся с попутно движущимся КАМАЗом под управлением мужчины 1991 года рождения», — уточнили в ведомстве

Водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства устанавливаются.