Пермский ТРЦ начал розыгрыш нового китайского кроссовера за 2,5 млн рублей

01 марта 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Финал акции состоится 22 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский торгово-развлекательный центр «Планета» запустил розыгрыш нового китайского кроссовера Haval Jolion. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «С 1 марта по 21 апреля в „Планете“ проходит акция „Накупи на автомобиль“. Главный приз — автомобиль Haval Jolion», — сообщили в «Планете». Выиграть его может любой пермяк, совершивший покупки в ТРЦ, но нужно соблюсти определенные условия. О них рассказано на сайте промоакции, а также в соцсетях ТРЦ «Планета». Нужно с 1 марта по 21 апреля совершить там покупки или приобрести подарочную карту ТРЦ. Важно сделать это в один день в двух разных магазинах, при этом чек из каждого магазина должна быть не менее, чем на 1000 рублей. Далее необходимо зарегистрировать свои чеки в личном кабинете на сайте акции и получить купон участника. Итоги розыгрыша подведут 22 апреля в 16:00. Кроме главного приза ТРЦ разыграет пять подарочных карт по 15 000 рублей и десять карт по 10 000 рублей. Победители получат свои призы, только если придут в ТРЦ на финал акции.

Пермский торгово-развлекательный центр «Планета» запустил розыгрыш нового китайского кроссовера Haval Jolion. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «С 1 марта по 21 апреля в „Планете“ проходит акция „Накупи на автомобиль“. Главный приз — автомобиль Haval Jolion», — сообщили в «Планете». Выиграть его может любой пермяк, совершивший покупки в ТРЦ, но нужно соблюсти определенные условия. О них рассказано на сайте промоакции, а также в соцсетях ТРЦ «Планета». Нужно с 1 марта по 21 апреля совершить там покупки или приобрести подарочную карту ТРЦ. Важно сделать это в один день в двух разных магазинах, при этом чек из каждого магазина должна быть не менее, чем на 1000 рублей. Далее необходимо зарегистрировать свои чеки в личном кабинете на сайте акции и получить купон участника. Итоги розыгрыша подведут 22 апреля в 16:00. Кроме главного приза ТРЦ разыграет пять подарочных карт по 15 000 рублей и десять карт по 10 000 рублей. Победители получат свои призы, только если придут в ТРЦ на финал акции.