28 февраля 2023

Экс-главу челябинского района оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципалитетов. Челябинск., чистяков виктор
Виктор Чистяков пробудет в СИЗО до 8 августа 2023 года Фото:

Бывшему главе Ашинского района Челябинской области Виктору Чистякову 1 марта продлили срок заключения в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, такое решение принял Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию на решение суда первой инстанции.

«Прокурор отстоял законность продления срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Мера пресечения продлена на шесть месяцев, то есть до 8 августа 2023 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сторона защиты, не согласившись с продлением меры пресечения судом первой инстанции, подала апелляцию в областной суд. Они просили пересмотреть решение и назначить более мягкую меру пресечения. Учитывая тяжесть вменяемого Чистякову преступления, областной суд учел позицию гособвинителя и отклонил жалобу адвокатов.

Чистякова задержали в феврале 2022 года. Уголовное дело завели по материалам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. По версии следствия, бывший глава района в 2018 году получил крупную взятку от одного из предпринимателей за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

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Бывшему главе Ашинского района Челябинской области Виктору Чистякову 1 марта продлили срок заключения в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, такое решение принял Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию на решение суда первой инстанции. «Прокурор отстоял законность продления срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Мера пресечения продлена на шесть месяцев, то есть до 8 августа 2023 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что сторона защиты, не согласившись с продлением меры пресечения судом первой инстанции, подала апелляцию в областной суд. Они просили пересмотреть решение и назначить более мягкую меру пресечения. Учитывая тяжесть вменяемого Чистякову преступления, областной суд учел позицию гособвинителя и отклонил жалобу адвокатов. Чистякова задержали в феврале 2022 года. Уголовное дело завели по материалам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. По версии следствия, бывший глава района в 2018 году получил крупную взятку от одного из предпринимателей за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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