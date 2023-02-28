Экс-главу челябинского района оставили за решеткой

Виктор Чистяков пробудет в СИЗО до 8 августа 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему главе Ашинского района Челябинской области Виктору Чистякову 1 марта продлили срок заключения в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, такое решение принял Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию на решение суда первой инстанции.

«Прокурор отстоял законность продления срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Мера пресечения продлена на шесть месяцев, то есть до 8 августа 2023 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сторона защиты, не согласившись с продлением меры пресечения судом первой инстанции, подала апелляцию в областной суд. Они просили пересмотреть решение и назначить более мягкую меру пресечения. Учитывая тяжесть вменяемого Чистякову преступления, областной суд учел позицию гособвинителя и отклонил жалобу адвокатов.

Чистякова задержали в феврале 2022 года. Уголовное дело завели по материалам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. По версии следствия, бывший глава района в 2018 году получил крупную взятку от одного из предпринимателей за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.