Развитие рынка мини-АЗС спровоцировало рост спроса на оборудование из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спрос на мини-заправки из Челябинска за год вырос в три раза. Как URA.RU рассказал директор компании «Вид» Валерий Чернов, высокие темпы связаны со стадией растущего рынка мини-АЗС.

«В 2022 году спрос на нашу продукцию увеличился в три раза. Поскольку предложение возникло в 2018 году, рынок еще не насыщен», — уточнил URA.RU Чернов.

В основном покупателями являются представители малого и среднего бизнеса. В сетях мини-АЗС у фирм обычно до трех заправок «Бензот», у некоторых — до десяти. Стоимость одной достигает трех миллионов рублей со сроком окупаемости до двух лет. Заправка не требует присутствия на ней оператора. Заполнить бак бензином автовладелец может самостоятельно за время в три минуты.

Экономические санкции внесли коррективы в производственную программу, в частности, изделия «Вида» получили новых партнеров в части эквайринга. При этом основная часть «Бензота» собирается в челябинском цехе и снабжена программой разработанной программистами компании.

Спрос на продукт проявляют представители разных регионов. В 2022 году значительный спрос обеспечили партнеры из Самарской области. В то же время надежды на закупки из стран СНГ пока не оправдались.