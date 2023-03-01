Власти Кургана не планируют строить школу в микрорайоне, где выдают землю многодетным семьям

02 марта 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

В мэрии Кургана заявили, что в ближайшее время не планируется строительство школы и детсада в микрорайоне Зайково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строить школу и детский сад в микрорайоне Зайково, где власти Кургана выдают земельные участки многодетным семьям, в ближайшее время не планируется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. В январе этого года местные жители жаловались, что их детям приходится ездить учиться в соседний микрорайон, который находится в десяти километрах. «Строительство школы и детского сада в Зайково в ближайшее время не планируется. Территория микрорайона закреплена за детским садом №22, школами №7 и №26», — ответили на запрос URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Зайково пожаловались мэрии Кургана на то, что у них нет своей школы и детского сада. Данное обращение размещалось на правительственном портале «Обратись». Они сетовали, что, несмотря на то что в районе идет активная жилая застройка, для детей нет никаких учреждений. Среди жалоб жителей также было то, что школьников не возят в школу и им приходится самим добираться на общественном транспорте в Заозерный район города.

Строить школу и детский сад в микрорайоне Зайково, где власти Кургана выдают земельные участки многодетным семьям, в ближайшее время не планируется. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. В январе этого года местные жители жаловались, что их детям приходится ездить учиться в соседний микрорайон, который находится в десяти километрах. «Строительство школы и детского сада в Зайково в ближайшее время не планируется. Территория микрорайона закреплена за детским садом №22, школами №7 и №26», — ответили на запрос URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Зайково пожаловались мэрии Кургана на то, что у них нет своей школы и детского сада. Данное обращение размещалось на правительственном портале «Обратись». Они сетовали, что, несмотря на то что в районе идет активная жилая застройка, для детей нет никаких учреждений. Среди жалоб жителей также было то, что школьников не возят в школу и им приходится самим добираться на общественном транспорте в Заозерный район города.