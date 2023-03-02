ГИБДД проводит облаву на свердловских водителей

В Ирбите (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции 2 и 3 марта проведут профилактические рейды, направленные на снижение количества ДТП по вине водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На территории Ирбитского района проводится мероприятие „Автобус“, направленное на пресечение нарушений ПДД водителями автобусов. Рейды пройдут 2 и 3 марта», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние автобусов и соблюдение водителями установленных режимов труда и отдыха. «Просим руководителей автотранспортных предприятий соблюдать правила осуществления пассажирских перевозок», — резюмировали в ведомстве.
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