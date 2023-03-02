02 марта 2023

ГИБДД проводит облаву на свердловских водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды пройдут 2 и 3 марта Фото:

В Ирбите (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции 2 и 3 марта проведут профилактические рейды, направленные на снижение количества ДТП по вине водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории Ирбитского района проводится мероприятие „Автобус“, направленное на пресечение нарушений ПДД водителями автобусов. Рейды пройдут 2 и 3 марта», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние автобусов и соблюдение водителями установленных режимов труда и отдыха. «Просим руководителей автотранспортных предприятий соблюдать правила осуществления пассажирских перевозок», — резюмировали в ведомстве.

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В Ирбите (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции 2 и 3 марта проведут профилактические рейды, направленные на снижение количества ДТП по вине водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «На территории Ирбитского района проводится мероприятие „Автобус“, направленное на пресечение нарушений ПДД водителями автобусов. Рейды пройдут 2 и 3 марта», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ходе рейдов сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние автобусов и соблюдение водителями установленных режимов труда и отдыха. «Просим руководителей автотранспортных предприятий соблюдать правила осуществления пассажирских перевозок», — резюмировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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