Челябинцы «брежневки» предпочитают «хрущевкам» и новостройкам

08 марта 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В основном «брежневки» расположены в Калининском и Курчатовском районах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска панельные дома, так называемые «брежневки», стали предпочитать «хрущевкам» и новостройкам. Об этом URA.RU рассказала руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова. «„Брежневки“ в Челябинске продаются очень хорошо. Во многом это связано с тем, что стоят они сейчас почти вдвое дешевле новостроек и всего на пять процентов дороже „хрущевок“. Из минусов только то, что они далеко не во всех районах есть. Отличаются от хрущевок по размерам несущественно, но преимущества в раздельных комнатах и в раздельных санузлах. Часто бывает так, что наши покупатели из нового жилья, например, в микрорайоне, Парковом, хотят переехать в „брежневку“», — поделилась Максимова. По словам Максимовой, в Челябинске «брежневки» преобладают в Калининском и Курчатовском районах. Единичные варианты домов из железобетонных панелей или силикатного кирпича, строящихся в период правления Брежнева, есть также в Тракторозаводском и Металлургическом районах города. В центральном районе Челябинска подобное жилье родители стремятся приобрести для своих детей-студентов, в то время как «брежневки» в отдаленных районах города часто приобретают молодые семьи с детьми, желающие разъехаться с родителями. Немаловажным фактором в данном случае является получение маткапитала. Семьи с детьми приобретают подобную недвижимость на первом и среднем этажах. Пик строительства «брежневок» пришелся на 70-е годы. Причиной активного возведения панельных домов стал рост претензий населения к качеству жилья. Восторг от получения собственной «хрущевки» постепенно рассеивался, и компромисс в итоге был найден — «брежневка». Это стало средним вариантом между просторной «сталинкой» и «хрущевкой». Из преимуществ таких квартир — большая площадь квартир и высота домов, раздельный санузел, широкие лестничные клетки и пролеты, расположение в районах с хорошей инфраструктурой и изолированные комнаты, грамотная планировка при относительно небольшом размере квартиры. К недостаткам можно отнести отсутствие лифтов, тесные ванные комнаты, иногда расходящиеся между панелями швы, а также ограниченность в перепланировке. Ранее в центре Челябинска упал спрос на «сталинки», при этом они стали стоить вдвое дешевле новостроек. Цена за квадратный метр в роскошных сталинских домах в центре Челябинска составила от 58 тысяч до 90 тысяч рублей за квадратный метр (проспект Ленина 11, Сони Кривой 30), в то время, как в новых жилых комплексах, таких как ЖК «Алое поле» и ЖК «4 Ленина», максимальная цена достигла 198 тысяч рублей за квадратный метр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска панельные дома, так называемые «брежневки», стали предпочитать «хрущевкам» и новостройкам. Об этом URA.RU рассказала руководитель департамента вторичной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Наталья Максимова. «„Брежневки“ в Челябинске продаются очень хорошо. Во многом это связано с тем, что стоят они сейчас почти вдвое дешевле новостроек и всего на пять процентов дороже „хрущевок“. Из минусов только то, что они далеко не во всех районах есть. Отличаются от хрущевок по размерам несущественно, но преимущества в раздельных комнатах и в раздельных санузлах. Часто бывает так, что наши покупатели из нового жилья, например, в микрорайоне, Парковом, хотят переехать в „брежневку“», — поделилась Максимова. По словам Максимовой, в Челябинске «брежневки» преобладают в Калининском и Курчатовском районах. Единичные варианты домов из железобетонных панелей или силикатного кирпича, строящихся в период правления Брежнева, есть также в Тракторозаводском и Металлургическом районах города. В центральном районе Челябинска подобное жилье родители стремятся приобрести для своих детей-студентов, в то время как «брежневки» в отдаленных районах города часто приобретают молодые семьи с детьми, желающие разъехаться с родителями. Немаловажным фактором в данном случае является получение маткапитала. Семьи с детьми приобретают подобную недвижимость на первом и среднем этажах. Пик строительства «брежневок» пришелся на 70-е годы. Причиной активного возведения панельных домов стал рост претензий населения к качеству жилья. Восторг от получения собственной «хрущевки» постепенно рассеивался, и компромисс в итоге был найден — «брежневка». Это стало средним вариантом между просторной «сталинкой» и «хрущевкой». Из преимуществ таких квартир — большая площадь квартир и высота домов, раздельный санузел, широкие лестничные клетки и пролеты, расположение в районах с хорошей инфраструктурой и изолированные комнаты, грамотная планировка при относительно небольшом размере квартиры. К недостаткам можно отнести отсутствие лифтов, тесные ванные комнаты, иногда расходящиеся между панелями швы, а также ограниченность в перепланировке. Ранее в центре Челябинска упал спрос на «сталинки», при этом они стали стоить вдвое дешевле новостроек. Цена за квадратный метр в роскошных сталинских домах в центре Челябинска составила от 58 тысяч до 90 тысяч рублей за квадратный метр (проспект Ленина 11, Сони Кривой 30), в то время, как в новых жилых комплексах, таких как ЖК «Алое поле» и ЖК «4 Ленина», максимальная цена достигла 198 тысяч рублей за квадратный метр.