Свердловского экс-депутата оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Экс-председателя Думы Асбеста Самарина оштрафовали за дискредитацию армии РФ на 60 тысяч рублей

06 марта 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Андрей Самарин решил не оспаривать решение суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-председателя Думы Асбеста (Свердловская область) Андрея Самарина оштрафовали за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Суд оштрафовал экс-спикера думы Асбеста Андрея Самарина на 60 тысяч за фейковые видео про российских военнослужащих. В своих соцсетях Самарин выкладывал ролики с обстрелом мариупольского роддома в марте 2022 года. Самарин тогда утверждал, что на кадрах российские военные», — поделился источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к экс-депутату Думы Асбеста Андрею Самарину. «Меня оштрафовали по статье часть 9, ст. 13.15. 10 марта и 14 марта я выкладывал ролики про события в Мариуполе. В данных заметках не шло речи о вооруженных силах РФ. В итоге я получил штраф на сумму 60 тысяч рублей. Апелляцию подавать не буду, так как не вижу смысла», — сказал Самарин корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре. Ранее URA.RU писало, что Андрея Самарина оштрафовали за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей. Тогда экс-чиновник был не согласен с решением суда. Самарин подавал апелляцию. Однако решение суда осталось неизменным.

Экс-председателя Думы Асбеста (Свердловская область) Андрея Самарина оштрафовали за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Суд оштрафовал экс-спикера думы Асбеста Андрея Самарина на 60 тысяч за фейковые видео про российских военнослужащих. В своих соцсетях Самарин выкладывал ролики с обстрелом мариупольского роддома в марте 2022 года. Самарин тогда утверждал, что на кадрах российские военные», — поделился источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к экс-депутату Думы Асбеста Андрею Самарину. «Меня оштрафовали по статье часть 9, ст. 13.15. 10 марта и 14 марта я выкладывал ролики про события в Мариуполе. В данных заметках не шло речи о вооруженных силах РФ. В итоге я получил штраф на сумму 60 тысяч рублей. Апелляцию подавать не буду, так как не вижу смысла», — сказал Самарин корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре. Ранее URA.RU писало, что Андрея Самарина оштрафовали за дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей. Тогда экс-чиновник был не согласен с решением суда. Самарин подавал апелляцию. Однако решение суда осталось неизменным.