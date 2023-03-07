Марочко: Киев перебрасывает все боеспособные подразделения на запад Артемовска

Украинская армия концентрирует подразделения на западе Бахмута (Артемовска) для предотвращения заключения «в кольцо» российскими войсками. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Он отметил, что подразделения ВСУ боятся попасть в полное окружение.
Бахмут окружен российской армией на 80%. Остался пятикилометровый коридор, через который ВСУ получают снабжение. В Германии опасаются, что если ВС РФ возьмут Бахмут в кольцо, то город ждет судьба Мариуполя, где в российский плен попали тысячи солдат, передает NEWS.ru.
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