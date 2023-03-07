Марочко: Киев перебрасывает все боеспособные подразделения на запад Артемовска

07 марта 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Украина стягивает подразделения на запад Бахмута, чтобы не попасть в кольцо Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия концентрирует подразделения на западе Бахмута (Артемовска) для предотвращения заключения «в кольцо» российскими войсками. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Он отметил, что подразделения ВСУ боятся попасть в полное окружение. Бахмут окружен российской армией на 80%. Остался пятикилометровый коридор, через который ВСУ получают снабжение. В Германии опасаются, что если ВС РФ возьмут Бахмут в кольцо, то город ждет судьба Мариуполя, где в российский плен попали тысячи солдат, передает NEWS.ru.

Украинская армия концентрирует подразделения на западе Бахмута (Артемовска) для предотвращения заключения «в кольцо» российскими войсками. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Он отметил, что подразделения ВСУ боятся попасть в полное окружение. Бахмут окружен российской армией на 80%. Остался пятикилометровый коридор, через который ВСУ получают снабжение. В Германии опасаются, что если ВС РФ возьмут Бахмут в кольцо, то город ждет судьба Мариуполя, где в российский плен попали тысячи солдат, передает NEWS.ru.