Марочко: Киев перебрасывает все боеспособные подразделения на запад Артемовска

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, бтр, техника, ВСУ, stock
Украина стягивает подразделения на запад Бахмута, чтобы не попасть в кольцо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия концентрирует подразделения на западе Бахмута (Артемовска) для предотвращения заключения «в кольцо» российскими войсками. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Он отметил, что подразделения ВСУ боятся попасть в полное окружение.

Бахмут окружен российской армией на 80%. Остался пятикилометровый коридор, через который ВСУ получают снабжение. В Германии опасаются, что если ВС РФ возьмут Бахмут в кольцо, то город ждет судьба Мариуполя, где в российский плен попали тысячи солдат, передает NEWS.ru.

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Украинская армия концентрирует подразделения на западе Бахмута (Артемовска) для предотвращения заключения «в кольцо» российскими войсками. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Он отметил, что подразделения ВСУ боятся попасть в полное окружение. Бахмут окружен российской армией на 80%. Остался пятикилометровый коридор, через который ВСУ получают снабжение. В Германии опасаются, что если ВС РФ возьмут Бахмут в кольцо, то город ждет судьба Мариуполя, где в российский плен попали тысячи солдат, передает NEWS.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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