06 марта 2023

Между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом запущены авиарейсы за 888 рублей

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург обойдутся пассажирам в 1599 рублей Фото:

Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) запустили рейсы до Санкт-Петербурга почти за 1,5 тысячи рублей с возможностью прилететь обратно за 888 рублей. Об этом сообщили в авиакомпании «Победа».

«Лоукостер „Победа“ запустил акцию к Международному женскому дню», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиакомпании. В частности, из Кольцово можно улететь в Санкт-Петербург за 1599 рублей, а вернуться — за 888 рублей.

Праздничные цены на перелеты будут действовать до 10 марта. В числе дешевых рейсов — 40 направлений в разные города России. В цены входят сборы, вводимые каждым аэропортом.

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Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) запустили рейсы до Санкт-Петербурга почти за 1,5 тысячи рублей с возможностью прилететь обратно за 888 рублей. Об этом сообщили в авиакомпании «Победа». «Лоукостер „Победа“ запустил акцию к Международному женскому дню», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиакомпании. В частности, из Кольцово можно улететь в Санкт-Петербург за 1599 рублей, а вернуться — за 888 рублей. Праздничные цены на перелеты будут действовать до 10 марта. В числе дешевых рейсов — 40 направлений в разные города России. В цены входят сборы, вводимые каждым аэропортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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