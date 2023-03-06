Между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом запущены авиарейсы за 888 рублей

Рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург обойдутся пассажирам в 1599 рублей
Из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) запустили рейсы до Санкт-Петербурга почти за 1,5 тысячи рублей с возможностью прилететь обратно за 888 рублей. Об этом сообщили в авиакомпании «Победа».
«Лоукостер „Победа“ запустил акцию к Международному женскому дню», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиакомпании. В частности, из Кольцово можно улететь в Санкт-Петербург за 1599 рублей, а вернуться — за 888 рублей.
Праздничные цены на перелеты будут действовать до 10 марта. В числе дешевых рейсов — 40 направлений в разные города России. В цены входят сборы, вводимые каждым аэропортом.
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