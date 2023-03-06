06 марта 2023

Челябинские полицейские открыли стрельбу в погоне за нарушителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург., пистолет, кобура, ключи от наручников, полиция
Автомобиль пьяного нарушителя остановили прицельным выстрелом Фото:

В Миассе Челябинской области сотрудники ГИБДД открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем. О том, что нарушитель неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других водителей, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Водитель УАЗа проигнорировал требование остановить транспорт и продолжил движение, увеличивая скорость. Инспекторы начали преследовать нарушителя. Он предпринял попытку скрыться, двигаясь в сторону Черновского (Челябинская область), на большой скорости проезжая по улицам 60 лет Октября, Пролетарской, Пушкина», — уточнили в ведомстве.

Нарушитель создавал помехи и угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. Требования остановить машину, которые звучали из громкоговорителя, он игнорировал. После предупреждения о применении табельного оружия, инспектор сделал предупредительный выстрел. Прицельным выстрелом автомобиль остановили.

Опьянение водителя УАЗа подтвердили освидетельствованием. Также выяснилось, что нарушитель 2002 года рождения не имеет водительских прав.

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В Миассе Челябинской области сотрудники ГИБДД открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем. О том, что нарушитель неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других водителей, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Водитель УАЗа проигнорировал требование остановить транспорт и продолжил движение, увеличивая скорость. Инспекторы начали преследовать нарушителя. Он предпринял попытку скрыться, двигаясь в сторону Черновского (Челябинская область), на большой скорости проезжая по улицам 60 лет Октября, Пролетарской, Пушкина», — уточнили в ведомстве. Нарушитель создавал помехи и угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. Требования остановить машину, которые звучали из громкоговорителя, он игнорировал. После предупреждения о применении табельного оружия, инспектор сделал предупредительный выстрел. Прицельным выстрелом автомобиль остановили. Опьянение водителя УАЗа подтвердили освидетельствованием. Также выяснилось, что нарушитель 2002 года рождения не имеет водительских прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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