Челябинские полицейские открыли стрельбу в погоне за нарушителем

07 марта 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Автомобиль пьяного нарушителя остановили прицельным выстрелом Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе Челябинской области сотрудники ГИБДД открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем. О том, что нарушитель неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других водителей, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Водитель УАЗа проигнорировал требование остановить транспорт и продолжил движение, увеличивая скорость. Инспекторы начали преследовать нарушителя. Он предпринял попытку скрыться, двигаясь в сторону Черновского (Челябинская область), на большой скорости проезжая по улицам 60 лет Октября, Пролетарской, Пушкина», — уточнили в ведомстве. Нарушитель создавал помехи и угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. Требования остановить машину, которые звучали из громкоговорителя, он игнорировал. После предупреждения о применении табельного оружия, инспектор сделал предупредительный выстрел. Прицельным выстрелом автомобиль остановили. Опьянение водителя УАЗа подтвердили освидетельствованием. Также выяснилось, что нарушитель 2002 года рождения не имеет водительских прав.

В Миассе Челябинской области сотрудники ГИБДД открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем. О том, что нарушитель неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других водителей, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Водитель УАЗа проигнорировал требование остановить транспорт и продолжил движение, увеличивая скорость. Инспекторы начали преследовать нарушителя. Он предпринял попытку скрыться, двигаясь в сторону Черновского (Челябинская область), на большой скорости проезжая по улицам 60 лет Октября, Пролетарской, Пушкина», — уточнили в ведомстве. Нарушитель создавал помехи и угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. Требования остановить машину, которые звучали из громкоговорителя, он игнорировал. После предупреждения о применении табельного оружия, инспектор сделал предупредительный выстрел. Прицельным выстрелом автомобиль остановили. Опьянение водителя УАЗа подтвердили освидетельствованием. Также выяснилось, что нарушитель 2002 года рождения не имеет водительских прав.