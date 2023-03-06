Челябинские полицейские открыли стрельбу в погоне за нарушителем

В Миассе Челябинской области сотрудники ГИБДД открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем. О том, что нарушитель неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других водителей, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону.
«Водитель УАЗа проигнорировал требование остановить транспорт и продолжил движение, увеличивая скорость. Инспекторы начали преследовать нарушителя. Он предпринял попытку скрыться, двигаясь в сторону Черновского (Челябинская область), на большой скорости проезжая по улицам 60 лет Октября, Пролетарской, Пушкина», — уточнили в ведомстве.
Нарушитель создавал помехи и угрозу жизни и здоровью других автомобилистов. Требования остановить машину, которые звучали из громкоговорителя, он игнорировал. После предупреждения о применении табельного оружия, инспектор сделал предупредительный выстрел. Прицельным выстрелом автомобиль остановили.
Опьянение водителя УАЗа подтвердили освидетельствованием. Также выяснилось, что нарушитель 2002 года рождения не имеет водительских прав.
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