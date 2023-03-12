12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

В Златоусте разыскивают водителя внедорожника, который чуть не сбил ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, светофор, подростки, пешеходная зона, дети, школьный рюкзак
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его чуть не сбила машина Фото:

Водитель внедорожника в Златоусте (Челябинская область) чуть не сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Теперь его разыскивают очевидцы. Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля, ехавшего по встречной полосе.

«Хочу обратиться к ГИБДД с просьбой проверить данного водителя. Чудом ребенок цел. Если бы не моя реакция и правильные действия ребенка, страшно подумать, что могло бы быть», — написала автор видеозаписи в паблике «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по данным с видеорегистратора, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, а водитель внедорожника ехал на высокой скорости. Автор видео, которая находилась за рулем встречного авто, успела посигналить ребенку. Тот отскочил от приближающегося автомобиля и не пострадал. В комментариях пользователи благодарят женщину за бдительность.

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Водитель внедорожника в Златоусте (Челябинская область) чуть не сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Теперь его разыскивают очевидцы. Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля, ехавшего по встречной полосе. «Хочу обратиться к ГИБДД с просьбой проверить данного водителя. Чудом ребенок цел. Если бы не моя реакция и правильные действия ребенка, страшно подумать, что могло бы быть», — написала автор видеозаписи в паблике «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Судя по данным с видеорегистратора, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, а водитель внедорожника ехал на высокой скорости. Автор видео, которая находилась за рулем встречного авто, успела посигналить ребенку. Тот отскочил от приближающегося автомобиля и не пострадал. В комментариях пользователи благодарят женщину за бдительность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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