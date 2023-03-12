В Златоусте разыскивают водителя внедорожника, который чуть не сбил ребенка. Видео

13 марта 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его чуть не сбила машина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель внедорожника в Златоусте (Челябинская область) чуть не сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Теперь его разыскивают очевидцы. Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля, ехавшего по встречной полосе. «Хочу обратиться к ГИБДД с просьбой проверить данного водителя. Чудом ребенок цел. Если бы не моя реакция и правильные действия ребенка, страшно подумать, что могло бы быть», — написала автор видеозаписи в паблике «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Судя по данным с видеорегистратора, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, а водитель внедорожника ехал на высокой скорости. Автор видео, которая находилась за рулем встречного авто, успела посигналить ребенку. Тот отскочил от приближающегося автомобиля и не пострадал. В комментариях пользователи благодарят женщину за бдительность.

Водитель внедорожника в Златоусте (Челябинская область) чуть не сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Теперь его разыскивают очевидцы. Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля, ехавшего по встречной полосе. «Хочу обратиться к ГИБДД с просьбой проверить данного водителя. Чудом ребенок цел. Если бы не моя реакция и правильные действия ребенка, страшно подумать, что могло бы быть», — написала автор видеозаписи в паблике «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Судя по данным с видеорегистратора, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, а водитель внедорожника ехал на высокой скорости. Автор видео, которая находилась за рулем встречного авто, успела посигналить ребенку. Тот отскочил от приближающегося автомобиля и не пострадал. В комментариях пользователи благодарят женщину за бдительность.