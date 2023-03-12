Екатеринбургские власти мобилизовались для борьбы с новой молодежной культурой

Власти Екатеринбурга проведут беседу с подростками из-за ЧВК «Редан»

В столице Урала займутся контролем молодежных субкультур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Екатеринбурга мобилизуют свои силы для активного контроля над новой молодежной субкультурой ЧВК «Редан». Об этом рассказала вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами.

«На сегодня, по моей информации, мы активности ЧВК „Редан“ в школах города не видим. Но понятно, что профилактировать это все необходимо. Молодежные субкультуры были, есть, и рискну предположить, что будут. Поэтому профилактикой занимаемся. Все руководители образовательных организаций знакомы с этим, все советники по воспитанию в курсе и с родителями проговорим тоже, что делать с таким ребенком [который проявляет интерес]», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU.

«ЧВК Редан» — молодежная субкультура, возникшая по мотивам японских комиксов. Ее последователи носят длинные черные волосы, клетчатые штаны, на одежде изображен паук с цифрой «4», которая созвучна со словом «смерть». Как пишут СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, мигрантов и скинхедов: участники движения находят свою жертву и устраивают массовые драки в торговых центрах.

В Екатеринбурге также есть своя группировка «ЧВК Редан». Для координации действий подростки создали telegram-канал, в котором призывали устроить погромы в ТЦ. Свою первую крупную сходку они устроили в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич».