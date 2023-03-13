Власти Челябинска не нашли покупателей на объект, изъятый у крупного ритейлера

В Челябинске не состоялись торги по продаже недостроя «Ленты»

14 марта 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Объект изъяли у «Ленты» летом 2019 года по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске не нашлось желающих купить объект, изъятый у ООО «Лента». Начальная цена недостроенного лота составила более 36 млн рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 12 365,1 квадратных метра со степенью готовности 17%. Начальная цена составляет 36 млн 229 тысяч рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — уточняется в протоколе. Недостроенный гипермаркет на улице Черкасской был изъят у ритейлера летом 2019 года. По решению суда объект был выставлен на торги, но новый владелец так и не нашелся. Стартовая цена лота на первых торгах составила 63,5 млн рублей, на следующих — снизилась до 47 млн 48 тысяч рублей. Затем начальную стоимость участка установили в существующем объеме — 36 млн 229 тысяч рублей. Задаток суммой более 7 млн рублей внесли два бизнесмена, но ни один из них не принял участие в торгах 17 января.

В Челябинске не нашлось желающих купить объект, изъятый у ООО «Лента». Начальная цена недостроенного лота составила более 36 млн рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 12 365,1 квадратных метра со степенью готовности 17%. Начальная цена составляет 36 млн 229 тысяч рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — уточняется в протоколе. Недостроенный гипермаркет на улице Черкасской был изъят у ритейлера летом 2019 года. По решению суда объект был выставлен на торги, но новый владелец так и не нашелся. Стартовая цена лота на первых торгах составила 63,5 млн рублей, на следующих — снизилась до 47 млн 48 тысяч рублей. Затем начальную стоимость участка установили в существующем объеме — 36 млн 229 тысяч рублей. Задаток суммой более 7 млн рублей внесли два бизнесмена, но ни один из них не принял участие в торгах 17 января.