Челябинский депутат предложил открыть тиры при школах и ввести должность военрука

Депутат Олег Голиков считает, что при школах нужно открыть тиры для проведения уроков по начальной военной подготовке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил оборудовать стрелковые тиры при школах и ввести должность школьного военрука для патриотического воспитания молодежи. Свою инициативу он направил в Минпросвещения.

«Мной направлено предложение в Минпросвещения о включении в образовательные программы полноценных уроков начальной военной подготовки (НВП), с оборудованием отдельных классов по НВП и стрелковых тиров при школах по огневой подготовке. С введением новой штатной единицы — школьного военрука. С привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих, послуживших в СВО», — написал Олег Голиков в своем telegram-канале.

По его мнению, начальная военная подготовка в рамках предмета ОБЖ и внеурочно явно недостаточна. Школьникам нужно более углубленное патриотическое воспитание и подготовка к службе в ВС РФ, считает Голиков.

Ранее еще один депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов высказался за начальную военную подготовку в школах. По его мнению, такие уроки не спровоцируют всплеск интереса школьников к оружию, если правильно подать им предмет.

О том, что уроки НВП введут в школах со следующего учебного года, в ноябре 2022 года заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Осенью обеспечить возможности для получения начальных военных знаний в области губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований.