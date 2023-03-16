16 марта 2023
15 марта 2023

Челябинский депутат предложил открыть тиры при школах и ввести должность военрука

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, тир, мишень, автомат, калашников, стрельба, стрельбище, военные сборы, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Депутат Олег Голиков считает, что при школах нужно открыть тиры для проведения уроков по начальной военной подготовке Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил оборудовать стрелковые тиры при школах и ввести должность школьного военрука для патриотического воспитания молодежи. Свою инициативу он направил в Минпросвещения.

«Мной направлено предложение в Минпросвещения о включении в образовательные программы полноценных уроков начальной военной подготовки (НВП), с оборудованием отдельных классов по НВП и стрелковых тиров при школах по огневой подготовке. С введением новой штатной единицы — школьного военрука. С привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих, послуживших в СВО», — написал Олег Голиков в своем telegram-канале.

По его мнению, начальная военная подготовка в рамках предмета ОБЖ и внеурочно явно недостаточна. Школьникам нужно более углубленное патриотическое воспитание и подготовка к службе в ВС РФ, считает Голиков.

Ранее еще один депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов высказался за начальную военную подготовку в школах. По его мнению, такие уроки не спровоцируют всплеск интереса школьников к оружию, если правильно подать им предмет.

О том, что уроки НВП введут в школах со следующего учебного года, в ноябре 2022 года заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Осенью обеспечить возможности для получения начальных военных знаний в области губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил оборудовать стрелковые тиры при школах и ввести должность школьного военрука для патриотического воспитания молодежи. Свою инициативу он направил в Минпросвещения. «Мной направлено предложение в Минпросвещения о включении в образовательные программы полноценных уроков начальной военной подготовки (НВП), с оборудованием отдельных классов по НВП и стрелковых тиров при школах по огневой подготовке. С введением новой штатной единицы — школьного военрука. С привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих, послуживших в СВО», — написал Олег Голиков в своем telegram-канале. По его мнению, начальная военная подготовка в рамках предмета ОБЖ и внеурочно явно недостаточна. Школьникам нужно более углубленное патриотическое воспитание и подготовка к службе в ВС РФ, считает Голиков. Ранее еще один депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов высказался за начальную военную подготовку в школах. По его мнению, такие уроки не спровоцируют всплеск интереса школьников к оружию, если правильно подать им предмет. О том, что уроки НВП введут в школах со следующего учебного года, в ноябре 2022 года заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Осенью обеспечить возможности для получения начальных военных знаний в области губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...