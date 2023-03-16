16 марта 2023

На мэрию Троицка завели уголовное дело после нападения собак на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
Уголовное дело возбуждено по факту халатности Фото:

На администрацию Троицка (Челябинская область) завели уголовное дело. Поводом для этого стало недавнее нападение стаи бродячих собак на девочку, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Чиновников обвиняют в халатности.

«Делом с нападением собак на ребенка заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту халатности», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

URA.RU связалось с главой Троицка Александром Виноградовым. Он попросил оформить официальный запрос на комментарий. На момент публикации ответа от мэрии не последовало.

О нападении собак сообщила мама ребенка. Она пожаловалась на это губернатору области Алексею Текслеру. Это уже второй случай нападения бродячих животных на людей в городе за последнее время.

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На администрацию Троицка (Челябинская область) завели уголовное дело. Поводом для этого стало недавнее нападение стаи бродячих собак на девочку, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Чиновников обвиняют в халатности. «Делом с нападением собак на ребенка заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту халатности», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили. URA.RU связалось с главой Троицка Александром Виноградовым. Он попросил оформить официальный запрос на комментарий. На момент публикации ответа от мэрии не последовало. О нападении собак сообщила мама ребенка. Она пожаловалась на это губернатору области Алексею Текслеру. Это уже второй случай нападения бродячих животных на людей в городе за последнее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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