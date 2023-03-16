На мэрию Троицка завели уголовное дело после нападения собак на ребенка

Уголовное дело возбуждено по факту халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На администрацию Троицка (Челябинская область) завели уголовное дело. Поводом для этого стало недавнее нападение стаи бродячих собак на девочку, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Чиновников обвиняют в халатности.

«Делом с нападением собак на ребенка заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту халатности», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

URA.RU связалось с главой Троицка Александром Виноградовым. Он попросил оформить официальный запрос на комментарий. На момент публикации ответа от мэрии не последовало.

О нападении собак сообщила мама ребенка. Она пожаловалась на это губернатору области Алексею Текслеру. Это уже второй случай нападения бродячих животных на людей в городе за последнее время.