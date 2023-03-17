В России проиндексируют пенсии с 1 апреля

Правительство РФ установило коэффициент повышения соцпенсий на уровне 1,033
Правительство России выпустило постановление о повышении социальных пенсий на уровне коэффициента в размере 1,033. Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвержден коэффициент индексации с 1 апреля соцпенсий в размере 1,033», — говорится в
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объявила об индексации пенсий. По ее словам, повышение должно произойти на 3,3%.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!