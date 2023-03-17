В России проиндексируют пенсии с 1 апреля

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Правительство РФ установило коэффициент повышения соцпенсий на уровне 1,033 Фото:

Правительство России выпустило постановление о повышении социальных пенсий на уровне коэффициента в размере 1,033. Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвержден коэффициент индексации с 1 апреля соцпенсий в размере 1,033», — говорится в тексте постановления. Документ вступает в силу, начиная с 1 апреля.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объявила об индексации пенсий. По ее словам, повышение должно произойти на 3,3%.

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Правительство России выпустило постановление о повышении социальных пенсий на уровне коэффициента в размере 1,033. Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвержден коэффициент индексации с 1 апреля соцпенсий в размере 1,033», — говорится в тексте постановления. Документ вступает в силу, начиная с 1 апреля. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объявила об индексации пенсий. По ее словам, повышение должно произойти на 3,3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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