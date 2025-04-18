Хинштейн освятил свой кабинет в Курской области после задержания Смирнова. Видео

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Хинштейн пригласил в свой кабинет священника после недавних событий
Хинштейн пригласил в свой кабинет священника после недавних событий Фото:

Приглашенный священник освятил кабинет врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в здании облправительства, рассказал глава региона. Это произошло после недавних новостей о задержании бывшего главы Курской области Алексея Смирнова.  

«Именно сегодня решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале

По словам Хинштейна, освящение кабинета прошло в одну из важнейших дат православного календаря — Великий четверг, который традиционно считается временем покаяния и внутреннего обновления. Священнослужитель совершил обряд согласно установленным церковным традициям. Участники церемонии отметили важность духовного начала в работе органов власти и необходимость укрепления нравственных основ в государственном управлении. 

Ранее был задержан предшественник Хинштейна — Алексей Смирнов. Его арестовали по делу о похищении около 200 миллионов рублей из средств федерального бюджета, выделенных на оборону региона. Подробнее — в материале URA.RU

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Приглашенный священник освятил кабинет врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в здании облправительства, рассказал глава региона. Это произошло после недавних новостей о задержании бывшего главы Курской области Алексея Смирнова.   «Именно сегодня решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.  По словам Хинштейна, освящение кабинета прошло в одну из важнейших дат православного календаря — Великий четверг, который традиционно считается временем покаяния и внутреннего обновления. Священнослужитель совершил обряд согласно установленным церковным традициям. Участники церемонии отметили важность духовного начала в работе органов власти и необходимость укрепления нравственных основ в государственном управлении.  Ранее был задержан предшественник Хинштейна — Алексей Смирнов. Его арестовали по делу о похищении около 200 миллионов рублей из средств федерального бюджета, выделенных на оборону региона. Подробнее — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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