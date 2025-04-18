Приглашенный священник освятил кабинет врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в здании облправительства, рассказал глава региона. Это произошло после недавних новостей о задержании бывшего главы Курской области Алексея Смирнова.
«Именно сегодня решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
По словам Хинштейна, освящение кабинета прошло в одну из важнейших дат православного календаря — Великий четверг, который традиционно считается временем покаяния и внутреннего обновления. Священнослужитель совершил обряд согласно установленным церковным традициям. Участники церемонии отметили важность духовного начала в работе органов власти и необходимость укрепления нравственных основ в государственном управлении.
Ранее был задержан предшественник Хинштейна — Алексей Смирнов. Его арестовали по делу о похищении около 200 миллионов рублей из средств федерального бюджета, выделенных на оборону региона. Подробнее — в материале URA.RU.
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