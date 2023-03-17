Челябинский боец во время соревнований сломал сопернику колено и напал на судью

Боец, нарушивший правила, дисквалифицирован Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске боец во время соревнований «Крымская весна в Танкограде» сломал сопернику колено, после чего устроил потасовку с судьей. Об этому URA.RU сообщил президент федерации армейского рукопашного боя Челябинской области Виктор Глухих.

«Во время поединка по армейскому рукопашному бою один из спортсменов нарушил правила и попал сопернику в колено. Из-за травмы тот не смог продолжить бой. Судья принял решение об удалении нарушителя с соревнований, однако тот был несогласен и устроил потасовку», — рассказал Виктор Глухих.

Он уточнил, что пострадавшего спортсмена увезла скорая помощь. Нарушителя дисквалифицировали.

Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою «Крымская весна в Танкограде» проходит в субботу в Челябинске. Организаторами выступили Федерация армейского рукопашного боя Челябинской области и Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Челябинской области.