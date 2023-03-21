В челябинском селе орудуют мошенники под видом энергетиков

В Нагайбакском районе неизвестные предлагали жителям проверку счетчиков за три тысячи рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Фершампенуазе — центре Нагайбакского района Челябинской области неизвестные проводят платные проверки приборов учета электроэнергии. Информация об этом распространяется в соцсетях. В результате Нагайбакский РЭС (районные электрические сети) был вынужден дать разъяснение по возникшей ситуации.

«Уважаемые жители Нагайбакского района! 21 марта 2023 года в Нагайбакский РЭС поступил звонок от жителя поселка Арсламбаевский о том, что неизвестные лица проводят в поселке платные проверки приборов учета электроэнергии. Стоимость этой „услуги“ составляет 3000 рублей. Ни „МРСК Урала“ ни „Уралэнергосбыт“ данной работой не занимаются. Никаких плановых платных проверок счетчиков электроэнергии быть не может. Это незаконно», — написал представитель районных энергетиков на официальной странице Нагайбакского района соцсети ВКонтакте.

Энергоснабжающие организации также предупреждают, что в целях безопасности всегда нужно спрашивать удостоверение личности. Если человек представился сотрудником МРСК, но показался вам подозрительным, вы можете позвонить в РЭС и уточнить, работает ли в данный момент бригада в вашем населенном пункте. В случае, если информация не подтвердится, рекомендуют вызывать полицию.

Как ранее сообщало URA.RU, в Златоусте Челябинской области мошенницы обокрали 82-летнюю пенсионерку. Злоумышленницы представились работницами социальной службы, а, войдя к ней в квартиру, заперли на кухне и украли 200 тысяч рублей.