В челябинском вузе студентов начали обучать работе с беспилотниками. Фото

22 марта 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Первых офицеров по работе с беспилотниками подготовят через 2,5 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете Челябинска (ЮУрГУ) будущих инженеров начали готовить работе с беспилотными аппаратами. Как сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Александр Вагнер, подготовка по специальности стартовала с 2023 года. «С 2023 года в военном учебном центре университета появилась новая специальность, в рамках которой будет готовиться инженерный состав для подразделений с беспилотными аппаратами. Первый выпуск состоится через 2,5 года», — отметил Вагнер в своем telegram-канале. Руководитель отметил, что специалисты востребованы при решении самых разных задач. Учебный центр готовит офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны ВС РФ. Сроки обучения различны и зависят от того, какое воинское звание будет присвоено выпускнику. Сокращенные сроки действуют для магистрантов. Как отмечается на сайте ЮУрГУ, центр имеет специализированные классы и тренажеры. Они позволяют обучать студентов в условиях, имитирующих реальную обстановку в зоне боевых действий. Подготовку инженеров обращению с беспилотными аппаратами начали с 2023 года Фото: telegram-канал Александра Вагнера Тренажеры позволяют обучать специалистов в условиях, близких к реальным Фото: telegram-канал Александра Вагнера Александр Вагнер оценил работу единственного в регионе учебного центра подготовки студентов по воинским специальностям Фото: telegram-канал Александра Вагнера

В Южно-Уральском госуниверситете Челябинска (ЮУрГУ) будущих инженеров начали готовить работе с беспилотными аппаратами. Как сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Александр Вагнер, подготовка по специальности стартовала с 2023 года. «С 2023 года в военном учебном центре университета появилась новая специальность, в рамках которой будет готовиться инженерный состав для подразделений с беспилотными аппаратами. Первый выпуск состоится через 2,5 года», — отметил Вагнер в своем telegram-канале. Руководитель отметил, что специалисты востребованы при решении самых разных задач. Учебный центр готовит офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны ВС РФ. Сроки обучения различны и зависят от того, какое воинское звание будет присвоено выпускнику. Сокращенные сроки действуют для магистрантов. Как отмечается на сайте ЮУрГУ, центр имеет специализированные классы и тренажеры. Они позволяют обучать студентов в условиях, имитирующих реальную обстановку в зоне боевых действий.