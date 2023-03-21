21 марта 2023

В челябинском вузе студентов начали обучать работе с беспилотниками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, дрон, коптер, бла, mavic2
Первых офицеров по работе с беспилотниками подготовят через 2,5 года Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете Челябинска (ЮУрГУ) будущих инженеров начали готовить работе с беспилотными аппаратами. Как сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Александр Вагнер, подготовка по специальности стартовала с 2023 года.

«С 2023 года в военном учебном центре университета появилась новая специальность, в рамках которой будет готовиться инженерный состав для подразделений с беспилотными аппаратами. Первый выпуск состоится через 2,5 года», — отметил Вагнер в своем telegram-канале.

Руководитель отметил, что специалисты востребованы при решении самых разных задач. Учебный центр готовит офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны ВС РФ. Сроки обучения различны и зависят от того, какое воинское звание будет присвоено выпускнику. Сокращенные сроки действуют для магистрантов.

Как отмечается на сайте ЮУрГУ, центр имеет специализированные классы и тренажеры. Они позволяют обучать студентов в условиях, имитирующих реальную обстановку в зоне боевых действий.

Подготовку инженеров обращению с беспилотными аппаратами начали с 2023 года
Фото:
Тренажеры позволяют обучать специалистов в условиях, близких к реальным
Фото:
Александр Вагнер оценил работу единственного в регионе учебного центра подготовки студентов по воинским специальностям
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Южно-Уральском госуниверситете Челябинска (ЮУрГУ) будущих инженеров начали готовить работе с беспилотными аппаратами. Как сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Александр Вагнер, подготовка по специальности стартовала с 2023 года. «С 2023 года в военном учебном центре университета появилась новая специальность, в рамках которой будет готовиться инженерный состав для подразделений с беспилотными аппаратами. Первый выпуск состоится через 2,5 года», — отметил Вагнер в своем telegram-канале. Руководитель отметил, что специалисты востребованы при решении самых разных задач. Учебный центр готовит офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны ВС РФ. Сроки обучения различны и зависят от того, какое воинское звание будет присвоено выпускнику. Сокращенные сроки действуют для магистрантов. Как отмечается на сайте ЮУрГУ, центр имеет специализированные классы и тренажеры. Они позволяют обучать студентов в условиях, имитирующих реальную обстановку в зоне боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...