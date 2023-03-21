Челябинцы получат по 100 тысяч от региона за подписание военного контракта

22 марта 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Подать заявление на службу по контракту можно через военкомат или Госуслуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области могут получить от региона 100 тысяч рублей, заключив военный контракт. Объявление об этом появилось в официальном telegram-канале администрации Металлургического района Челябинска. «Служба по контракту — работа для настоящих мужчин! Денежное довольствие в учебном центре: от 30 до 45 тысяч рублей в месяц (в зависимости от воинского звания и выслуги лет), 195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта от 1 года и более), от 100 тысяч рублей единовременно (региональная денежная выплата)», — говорится в объявлении. Подать заявление для поступления на службу можно лично, по почте или по телефону в военный комиссариат по месту жительства. Также можно оставить заявку на сайте Минобороны РФ или на Госуслугах. После подачи заявления кандидат должен пройти собеседование с психологами и медосмотр, получить предписание и убыть к месту службы. Последним шагом станет заключение контракта непосредственно в воинской части. С 1 апреля в России планируется масштабная информационная кампания по набору военнослужащих на службу по контракту. До конца года в ряды армии планируют набрать 400 тысяч человек. Каждому региону будет выдан план по набору, который они будут обязаны выполнить. Для Челябинской области это число составит около 10 тысяч контрактников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области могут получить от региона 100 тысяч рублей, заключив военный контракт. Объявление об этом появилось в официальном telegram-канале администрации Металлургического района Челябинска. «Служба по контракту — работа для настоящих мужчин! Денежное довольствие в учебном центре: от 30 до 45 тысяч рублей в месяц (в зависимости от воинского звания и выслуги лет), 195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта от 1 года и более), от 100 тысяч рублей единовременно (региональная денежная выплата)», — говорится в объявлении. Подать заявление для поступления на службу можно лично, по почте или по телефону в военный комиссариат по месту жительства. Также можно оставить заявку на сайте Минобороны РФ или на Госуслугах. После подачи заявления кандидат должен пройти собеседование с психологами и медосмотр, получить предписание и убыть к месту службы. Последним шагом станет заключение контракта непосредственно в воинской части. С 1 апреля в России планируется масштабная информационная кампания по набору военнослужащих на службу по контракту. До конца года в ряды армии планируют набрать 400 тысяч человек. Каждому региону будет выдан план по набору, который они будут обязаны выполнить. Для Челябинской области это число составит около 10 тысяч контрактников.