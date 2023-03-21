СК проверит челябинскую частную клинику, где отказались лечить ребенка-инвалида

22 марта 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Проверку взял на контроль руководитель следственного управления Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске следователи проверят частный медцентр, который отказался обслуживать ребенка-инвалида по сертификату на реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «В СМИ появились сообщения о том, что в частном медицинском центре отказались провести лечебные процедуры ребенку-инвалиду. Причиной отказа стало то, что к оплате мать ребенка предъявила сертификат на реабилитацию. Проводится проверка, ее взял на контроль руководитель следственного управления», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что к первому заместителю губернатору области Ирине Гехт обратилась мать ребенка-инвалида. Реабилитационный центр отказался предоставлять услуги ее ребенку по сертификату, который обязан приниматься в государственных и частных лечебных учреждениях.

В Челябинске следователи проверят частный медцентр, который отказался обслуживать ребенка-инвалида по сертификату на реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «В СМИ появились сообщения о том, что в частном медицинском центре отказались провести лечебные процедуры ребенку-инвалиду. Причиной отказа стало то, что к оплате мать ребенка предъявила сертификат на реабилитацию. Проводится проверка, ее взял на контроль руководитель следственного управления», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что к первому заместителю губернатору области Ирине Гехт обратилась мать ребенка-инвалида. Реабилитационный центр отказался предоставлять услуги ее ребенку по сертификату, который обязан приниматься в государственных и частных лечебных учреждениях.