21 марта 2023

СК проверит челябинскую частную клинику, где отказались лечить ребенка-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
Проверку взял на контроль руководитель следственного управления Фото:

В Челябинске следователи проверят частный медцентр, который отказался обслуживать ребенка-инвалида по сертификату на реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В СМИ появились сообщения о том, что в частном медицинском центре отказались провести лечебные процедуры ребенку-инвалиду. Причиной отказа стало то, что к оплате мать ребенка предъявила сертификат на реабилитацию. Проводится проверка, ее взял на контроль руководитель следственного управления», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что к первому заместителю губернатору области Ирине Гехт обратилась мать ребенка-инвалида. Реабилитационный центр отказался предоставлять услуги ее ребенку по сертификату, который обязан приниматься в государственных и частных лечебных учреждениях.

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В Челябинске следователи проверят частный медцентр, который отказался обслуживать ребенка-инвалида по сертификату на реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «В СМИ появились сообщения о том, что в частном медицинском центре отказались провести лечебные процедуры ребенку-инвалиду. Причиной отказа стало то, что к оплате мать ребенка предъявила сертификат на реабилитацию. Проводится проверка, ее взял на контроль руководитель следственного управления», — сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что к первому заместителю губернатору области Ирине Гехт обратилась мать ребенка-инвалида. Реабилитационный центр отказался предоставлять услуги ее ребенку по сертификату, который обязан приниматься в государственных и частных лечебных учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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