В Челябинской области замедлился рост цен на мясо

22 марта 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Инфляция на продовольствие замедлилась с 9,88% до 9,20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Челябинской области замедлился годовой темп роста цен на мясную и молочную продукцию. За февраль инфляция стала меньше на 0,68%, отметили в пресс-службе отделения Банка России по региону. «Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале снизился до 9,20% после 9,88% в январе. Во многом на это повлияло расширение предложения мясной и молочной продукции наряду с ослаблением давления на цены со стороны издержек производителей», — уточнили в банке. Рост замедлился и из-за увеличения объемов производства, в частности на говядину, колбасу и полуфабрикаты, а цены на свинину стали уменьшаться. Замедление инфляции коснулось молока, кисломолочных продуктов, творога и йогуртов. Замедление роста цен наблюдается также среди электроники, бытовой техники и смартфонов. Эксперты банка объясняют это восстановлением поставок из-за рубежа. Цены повысились на авиаперелеты и туристические поездки. Из-за повышенного спроса особенно ускорился рост на путевки в ОАЭ и Турцию. Снижение инфляции на мясо в Челябинской области было замечено в январе. Притом на перелеты и туризм рост цен был замедлен, а на электронику, наоборот, замечалось повышение.

В Челябинской области замедлился годовой темп роста цен на мясную и молочную продукцию. За февраль инфляция стала меньше на 0,68%, отметили в пресс-службе отделения Банка России по региону. «Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале снизился до 9,20% после 9,88% в январе. Во многом на это повлияло расширение предложения мясной и молочной продукции наряду с ослаблением давления на цены со стороны издержек производителей», — уточнили в банке. Рост замедлился и из-за увеличения объемов производства, в частности на говядину, колбасу и полуфабрикаты, а цены на свинину стали уменьшаться. Замедление инфляции коснулось молока, кисломолочных продуктов, творога и йогуртов. Замедление роста цен наблюдается также среди электроники, бытовой техники и смартфонов. Эксперты банка объясняют это восстановлением поставок из-за рубежа. Цены повысились на авиаперелеты и туристические поездки. Из-за повышенного спроса особенно ускорился рост на путевки в ОАЭ и Турцию. Снижение инфляции на мясо в Челябинской области было замечено в январе. Притом на перелеты и туризм рост цен был замедлен, а на электронику, наоборот, замечалось повышение.