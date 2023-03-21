В Челябинской области замедлился рост цен на мясо

В Челябинской области замедлился годовой темп роста цен на мясную и молочную продукцию. За февраль инфляция стала меньше на 0,68%, отметили в пресс-службе отделения Банка России по региону.
«Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале снизился до 9,20% после 9,88% в январе. Во многом на это повлияло расширение предложения мясной и молочной продукции наряду с ослаблением давления на цены со стороны издержек производителей», — уточнили в банке.
Рост замедлился и из-за увеличения объемов производства, в частности на говядину, колбасу и полуфабрикаты, а цены на свинину стали уменьшаться. Замедление инфляции коснулось молока, кисломолочных продуктов, творога и йогуртов.
Замедление роста цен наблюдается также среди электроники, бытовой техники и смартфонов. Эксперты банка объясняют это восстановлением поставок из-за рубежа.
Цены повысились на авиаперелеты и туристические поездки. Из-за повышенного спроса особенно ускорился рост на путевки в ОАЭ и Турцию.
Снижение инфляции на мясо в Челябинской области было замечено в январе. Притом на перелеты и туризм рост цен был замедлен, а на электронику, наоборот, замечалось повышение.
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