Вахтовый автобус перевернулся в лесу под Златоустом, когда пытался съехать с горки. По информации очевидцев, в результате аварии никто не пострадал.
«Вахтовка застряла. Водитель пытался выехать на дорогу, но перевернулся», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
На видеозаписи происшествия два мужских голоса за кадром обсуждают, проедет вахтовка или нет. В итоге машина съезжает с горки, пытаясь попасть на лесную дорогу, но падает на бок. Авторы видео задаются вопросом, кто сможет поставить машину обратно на колеса.
В ГИБДД по Челябинской области URA.RU сообщили, что данное происшествие не зарегистрировано. Вероятно, участники ДТП не обращались за помощью и справились сами. В Госавтоинспекции также предположили, что видеозапись старая.
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