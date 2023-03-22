Вахтовый автобус перевернулся в лесу под Златоустом. Фото

22 марта 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Под Златоустом вахтовка пыталась выехать на дорогу и перевернулась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вахтовый автобус перевернулся в лесу под Златоустом, когда пытался съехать с горки. По информации очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. «Вахтовка застряла. Водитель пытался выехать на дорогу, но перевернулся», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». На видеозаписи происшествия два мужских голоса за кадром обсуждают, проедет вахтовка или нет. В итоге машина съезжает с горки, пытаясь попасть на лесную дорогу, но падает на бок. Авторы видео задаются вопросом, кто сможет поставить машину обратно на колеса. В ГИБДД по Челябинской области URA.RU сообщили, что данное происшествие не зарегистрировано. Вероятно, участники ДТП не обращались за помощью и справились сами. В Госавтоинспекции также предположили, что видеозапись старая. Паблик «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте» Паблик «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»

Вахтовый автобус перевернулся в лесу под Златоустом, когда пытался съехать с горки. По информации очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. «Вахтовка застряла. Водитель пытался выехать на дорогу, но перевернулся», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». На видеозаписи происшествия два мужских голоса за кадром обсуждают, проедет вахтовка или нет. В итоге машина съезжает с горки, пытаясь попасть на лесную дорогу, но падает на бок. Авторы видео задаются вопросом, кто сможет поставить машину обратно на колеса. В ГИБДД по Челябинской области URA.RU сообщили, что данное происшествие не зарегистрировано. Вероятно, участники ДТП не обращались за помощью и справились сами. В Госавтоинспекции также предположили, что видеозапись старая.