На кадрах видно, как норка высматривает рыбу с берега
На реке Миасс в Челябинской области местная жительница поймала в объектив американскую норку, которая выслеживала добычу. Фото удачной охоты на рыбу она разместила в соцсетях.
«Американская норка охотится „вприглядку“. Норка высматривает рыбу с берега и со льда в тех местах, где лед отошел от берега или в промоинах во льду. Увидев рыбу, норка ныряет и тут же достает добычу», — пишет Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте».
Автор сообщения уточнила, что кадры были сняты в марте 2023 года на реке Миасс. Она добавила, что наблюдала за животным с большим удовольствием.
Челябинка сфотографировала охоту норки
Добыча поймана
Автор фото с удовольствием наблюдала за охотой животного
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