Челябинка засняла охоту хищника. Фото

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, камыш, река, лед в воде, лед
На кадрах видно, как норка высматривает рыбу с берега Фото:

На реке Миасс в Челябинской области местная жительница поймала в объектив американскую норку, которая выслеживала добычу. Фото удачной охоты на рыбу она разместила в соцсетях.

«Американская норка охотится „вприглядку“. Норка высматривает рыбу с берега и со льда в тех местах, где лед отошел от берега или в промоинах во льду. Увидев рыбу, норка ныряет и тут же достает добычу», — пишет Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения уточнила, что кадры были сняты в марте 2023 года на реке Миасс. Она добавила, что наблюдала за животным с большим удовольствием.

Челябинка сфотографировала охоту норки
Челябинка сфотографировала охоту норки
Фото:
Добыча поймана
Добыча поймана
Фото:
Автор фото с удовольствием наблюдала за охотой животного
Автор фото с удовольствием наблюдала за охотой животного
Фото:

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На реке Миасс в Челябинской области местная жительница поймала в объектив американскую норку, которая выслеживала добычу. Фото удачной охоты на рыбу она разместила в соцсетях. «Американская норка охотится „вприглядку“. Норка высматривает рыбу с берега и со льда в тех местах, где лед отошел от берега или в промоинах во льду. Увидев рыбу, норка ныряет и тут же достает добычу», — пишет Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточнила, что кадры были сняты в марте 2023 года на реке Миасс. Она добавила, что наблюдала за животным с большим удовольствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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