Челябинка засняла охоту хищника. Фото

27 марта 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

На кадрах видно, как норка высматривает рыбу с берега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На реке Миасс в Челябинской области местная жительница поймала в объектив американскую норку, которая выслеживала добычу. Фото удачной охоты на рыбу она разместила в соцсетях. «Американская норка охотится „вприглядку“. Норка высматривает рыбу с берега и со льда в тех местах, где лед отошел от берега или в промоинах во льду. Увидев рыбу, норка ныряет и тут же достает добычу», — пишет Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточнила, что кадры были сняты в марте 2023 года на реке Миасс. Она добавила, что наблюдала за животным с большим удовольствием. Челябинка сфотографировала охоту норки Фото: Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте». Добыча поймана Фото: Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте». Автор фото с удовольствием наблюдала за охотой животного Фото: Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте».

На реке Миасс в Челябинской области местная жительница поймала в объектив американскую норку, которая выслеживала добычу. Фото удачной охоты на рыбу она разместила в соцсетях. «Американская норка охотится „вприглядку“. Норка высматривает рыбу с берега и со льда в тех местах, где лед отошел от берега или в промоинах во льду. Увидев рыбу, норка ныряет и тут же достает добычу», — пишет Светлана Н. в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения уточнила, что кадры были сняты в марте 2023 года на реке Миасс. Она добавила, что наблюдала за животным с большим удовольствием.