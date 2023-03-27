27 марта 2023

В Челябинске утвердили строительство парковки в центре города. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические здания центра города. Челябинск, улица карла маркса 70
Компании приобретут муниципальные земли в собственность Фото:

В Челябинске на муниципальных землях, расположенных недалеко от правительства Челябинской области, компании «Урал-трейд 2» и «Корвет», учредителями которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили строить автопарковку. Информация об этом размещена в постановлении на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков в границах улиц: Цвиллинга, Коммуны, Кирова, Маркса в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Земли, которые на данный момент принадлежат муниципалитету, расположены неподалеку от объекта культурного наследия — дома врача Агапова. Площадь участка под будущую автопарковку составляет 150 квадратных метров. Компаниям «Урал-Трейд 2» и «Корвет» отойдет по 75 квадратных метров. Фирмы приобретут их в собственность.

19 января вопрос был рассмотрен на публичных слушаниях в Доме архитектора. Компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет» комиссия предварительно одобрила возведение автопарковки недалеко от ТРК «Куба».

Земли, на данный момент принадлежащие муниципалитету, расположены неподалеку от объекта культурного наследия — дома врача Агапова
Земли, на данный момент принадлежащие муниципалитету, расположены неподалеку от объекта культурного наследия — дома врача Агапова
Фото:
Площадь участка под будущую автопарковку составляет 150 квадратных метров
Площадь участка под будущую автопарковку составляет 150 квадратных метров
Фото:
Компаниям «Урал-Трейд 2» и «Корвет» отойдет по 75 квадратных метров
Компаниям «Урал-Трейд 2» и «Корвет» отойдет по 75 квадратных метров
Фото:

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В Челябинске на муниципальных землях, расположенных недалеко от правительства Челябинской области, компании «Урал-трейд 2» и «Корвет», учредителями которых являются Илья Машкауцан и Марина Карелина, разрешили строить автопарковку. Информация об этом размещена в постановлении на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков в границах улиц: Цвиллинга, Коммуны, Кирова, Маркса в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Земли, которые на данный момент принадлежат муниципалитету, расположены неподалеку от объекта культурного наследия — дома врача Агапова. Площадь участка под будущую автопарковку составляет 150 квадратных метров. Компаниям «Урал-Трейд 2» и «Корвет» отойдет по 75 квадратных метров. Фирмы приобретут их в собственность. 19 января вопрос был рассмотрен на публичных слушаниях в Доме архитектора. Компаниям «Урал-трейд 2» и «Корвет» комиссия предварительно одобрила возведение автопарковки недалеко от ТРК «Куба».
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Ссылки по теме
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