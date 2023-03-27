Челябинскому генералу МВД пожаловались на нелегальные парковки

Михаил Скоков поручил руководителям подразделений выехать по адресу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска в ходе личного приема пожаловался начальнику ГУ МВД по области генерал-лейтенанту Михаилу Скокову на нелегальные парковки во дворах. Об этом URA.RU сообщили 28 марта в пресс-службе областного главка.

«В Главном управлении МВД России по области прошел прием граждан. На встречу с Михаилом Скоковым пришли жители областного центра и региона. Челябинец рассказал, что недоволен деятельностью автосервиса и автостоянки в Тракторозаводском районе, поскольку большегрузы создают неудобства для жителей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Скоков поручил руководителям подразделений выехать по адресу и выслушать мнение жильцов близлежащих домов, предметно во всем разобраться. Также он дал указания встретиться с представителями администрации, установить, законно ли работает автостоянка.

Главный полицейский региона выслушал проблемы всех, кто записался на прием. По каждому случаю полиция примет решения, основанные на принципах прозрачности и законности.

«Относиться к каждому обращению граждан следует внимательно и трепетно. Обратившиеся за помощью южноуральцы должны чувствовать свою защищенность, внимательное и заботливое к себе отношение», — подчеркнул начальник ГУ МВД области.