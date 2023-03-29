Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области пошла на спад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области ситуацию с гриппом и ОРВИ признали благополучной. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области благополучная. За 12 неделю 2023 года (с 20.03.2023 по 26.03.2023) заболеваемость ниже уровня прошлой недели на 8,6%, в том числе среди взрослого населения — на 6,7%, среди детей 7-14 лет — на 16,2%, детей 3-6 лет — на 3,3%, детей до 3 лет — на 6%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 22,1% по совокупному населению», — проинформировал Роспотребнадзор по Челябинской области.

По данным ведомства, в регионе продолжается циркуляция вирусов гриппа В и А, также выявляются риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, сезонные коронавирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ областной Роспотребнадзор рекомендует обязательное ношение масок в общественных местах; ведение здорового образа жизни; рациональное питание; адекватную физическую нагрузку; избегание контакта с лицами, имеющими признаки респираторного заболевания; соблюдение мер личной профилактики; обеспечение оптимального температурного режима в помещении, проведение влажной уборки и проветривания.

Стоит отметить, что еще во второй декаде марта в Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ была высокой. Тогда, по данным областного Роспотребнадзора, эпидемиологический порог был превышен на 27,1%.