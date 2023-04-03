Военный эксперт Литовкин: Запад готовится к уничтожению своих танков на Украине. Видео

03 апреля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Виктор Литовкин рассказал, как Запад готовит общественное мнение к поражению своих танков на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад готовится к поражению направленных на Украину танков. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Так он объяснил тот факт, что в западных СМИ стали появляться материалы об уничтожении западных танков на фронте. «Речи такие начались потому, что Россия имеет сегодня на фронте преимущество по многим параметрам, и надо как-то подготовить население европейских стран, что Украина будет терпеть поражение, а танки, которые ей поставляет Великобритания, Германия, Франция и другие, будут гореть», — рассказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он назвал такую тактику подготовкой «подушки безопасности». Новость по теме The Times предупредила Украину о скрытых возможностях РФ Литовкин также объяснил, почему западные союзники Украины отправили ей небольшое количество танков. По его мнению, танки нужны не для достижения реальных успехов украинской армии, а для затягивания конфликта. Эксперт отметил, что на Западе понимают, что Украина бессильна в противостоянии ядерной державе. Страны Запада оказывают военную помощь Украине с начала проведения специальной военной операции. Киев запрашивал танки у Запада долгое время, но поставка была одобрена только зимой этого года после встречи представителей Минобороны стран НАТО в немецком Рамштайне. Ранее стало известно, что Киев получил 18 немецких танков Leopard.

Запад готовится к поражению направленных на Украину танков. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Так он объяснил тот факт, что в западных СМИ стали появляться материалы об уничтожении западных танков на фронте. «Речи такие начались потому, что Россия имеет сегодня на фронте преимущество по многим параметрам, и надо как-то подготовить население европейских стран, что Украина будет терпеть поражение, а танки, которые ей поставляет Великобритания, Германия, Франция и другие, будут гореть», — рассказал Виктор Литовкин Пятому каналу. Он назвал такую тактику подготовкой «подушки безопасности». Литовкин также объяснил, почему западные союзники Украины отправили ей небольшое количество танков. По его мнению, танки нужны не для достижения реальных успехов украинской армии, а для затягивания конфликта. Эксперт отметил, что на Западе понимают, что Украина бессильна в противостоянии ядерной державе. Страны Запада оказывают военную помощь Украине с начала проведения специальной военной операции. Киев запрашивал танки у Запада долгое время, но поставка была одобрена только зимой этого года после встречи представителей Минобороны стран НАТО в немецком Рамштайне. Ранее стало известно, что Киев получил 18 немецких танков Leopard.