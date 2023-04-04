Врач рассказала, как свердловчанам защититься от запаха гари из-за массовых пожаров

Врач Демьяновская: первые признаки отравления продуктами горения — головная боль

Из-за токсичного воздействия продуктов горения могут развиться воспалительные заболевания органов дыхания, заявляет врач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При вдыхании сильно загрязненного воздуха может возникнуть острое отравление продуктами горения, а при длительном контакте — развиться или обостриться заболевание органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системы. В связи с массовыми пожарами в Свердловской области врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала корреспонденту URA.RU, как защититься от последствий пожаров.

«Самый первый удар приходится на дыхательную систему. Из-за токсичного воздействия продуктов горения могут развиться воспалительные заболевания гортани, трахеи и бронхов. Мелкие загрязненные частицы, которые содержатся в дыме, обычно проникают глубже в бронхи и могут вызвать бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями», — говорит врач Демьяновская.

Нехватка кислорода сказывается на сердечно-сосудистой, нервной системе, обмене веществ. В результате у пациентов может даже развиться нарушение мозгового кровообращения. «Первые признаки отравления продуктами горения — головная боль, головокружение, одышка, ухудшение слуха и зрения, нарушение координации и мышления. Если появились эти симптомы, нужно незамедлительно обратиться к врачу», — рассказывает врач-эксперт.

Если в регионе начались лесные пожары, а переехать в другой город нет возможности, необходимо соблюдать правила, которые помогут переждать опасное явление с минимальным риском для здоровья:

Не выходить на улицу без необходимости. Если без этого не обойтись — использовать маску или марлевую повязку;

Пить больше чистой воды — не менее 2—2,5 литра в день;

Как можно чаще принимать прохладный душ в течение дня;

Выпивать 2—3 чашки зеленого чая в день;

Держать окна закрытыми;

С утра завешивать окна влажной марлей или сеткой;

Регулярно проводить в доме влажную уборку;

Как можно чаще в течение дня промывать нос и полоскать полость рта изотоническим солевым раствором.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из-за теплой погоды начались природные пожары. Спасатели фиксируют первые случаи возгорания сухой растительности в микрорайоне Солнечный. Также загорелся сад на Чусовском тракте.