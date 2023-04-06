Итоги скандального голосования по новой схеме выборов в Екатеринбурге обжалуют в суде

06 апреля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

На слушания явились более 900 человек, но не все в итоге голосовали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Результаты публичных слушаний по изменению схемы выборов в гордуму Екатеринбурга оспорили. Иск от неизвестной «участницы голосования» поступил в Кировский суд. «Иск — об оспаривании итогов публичных слушаний из-за якобы плохих организации самих публичных слушаний и подсчета голосов», — поделился источник URA.RU. При этом в картотеке суда жалоба пока не отражена. По словам источника, даже если ее удовлетворят, это ни на что не повлияет: слушания носят рекомендательный характер. Они прошли 31 марта, а перед этим едва не сорвались: депутаты, оппонирующие мэру Алексею Орлову и выступающие против поправок в Устав, нагнали на слушания своих людей. Поскольку мэрия не подстраховалась (Орлова это возмутило), «сторонников» и «противников» реформы в двух залах оказалось примерно поровну. За документ в итоге проголосовали 442 человека, против — 423, еще 14 воздержались. Новость по теме Мэра Екатеринбурга разгневало скандальное голосование о новой схеме выборов Депутат Александр Караваев (фракция миллиардера Виталия Кочеткова) по горячим следам говорил, что пойдет в суд. Стоит ли за упомянутым иском он, чиновники сейчас выясняют. Сам Караваев заявил корреспонденту, что сейчас вообще не в городе. Решающее голосование пройдет в гордуме 11 апреля. Орлову нужно 24 голоса. По некоторым данным, такого количества сторонников у него пока нет.

Результаты публичных слушаний по изменению схемы выборов в гордуму Екатеринбурга оспорили. Иск от неизвестной «участницы голосования» поступил в Кировский суд. «Иск — об оспаривании итогов публичных слушаний из-за якобы плохих организации самих публичных слушаний и подсчета голосов», — поделился источник URA.RU. При этом в картотеке суда жалоба пока не отражена. По словам источника, даже если ее удовлетворят, это ни на что не повлияет: слушания носят рекомендательный характер. Они прошли 31 марта, а перед этим едва не сорвались: депутаты, оппонирующие мэру Алексею Орлову и выступающие против поправок в Устав, нагнали на слушания своих людей. Поскольку мэрия не подстраховалась (Орлова это возмутило), «сторонников» и «противников» реформы в двух залах оказалось примерно поровну. За документ в итоге проголосовали 442 человека, против — 423, еще 14 воздержались. Депутат Александр Караваев (фракция миллиардера Виталия Кочеткова) по горячим следам говорил, что пойдет в суд. Стоит ли за упомянутым иском он, чиновники сейчас выясняют. Сам Караваев заявил корреспонденту, что сейчас вообще не в городе. Решающее голосование пройдет в гордуме 11 апреля. Орлову нужно 24 голоса. По некоторым данным, такого количества сторонников у него пока нет.