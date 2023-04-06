Водитель пытался ликвидировать возгорание самостоятельно
На участке автодороги Сатка—Бирск—Тастуба в Саткинском районе Челябинской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что водитель сумел остановиться и выпустить людей из салона.
На видео напуганные пассажиры отходят подальше от горящего транспорта, опасаясь взрыва. Водитель маршрутки и другие участники движения пытались своими силами ликвидировать возгорание моторного отсека, но не смогли. Тогда было принято решение вызвать пожарных.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там попросили время для уточнения информации.
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