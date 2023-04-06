06 апреля 2023

На челябинской дороге загорелась маршрутка с людьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель пытался ликвидировать возгорание самостоятельно Фото:

На участке автодороги Сатка—Бирск—Тастуба в Саткинском районе Челябинской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что водитель сумел остановиться и выпустить людей из салона.

На видео напуганные пассажиры отходят подальше от горящего транспорта, опасаясь взрыва. Водитель маршрутки и другие участники движения пытались своими силами ликвидировать возгорание моторного отсека, но не смогли. Тогда было принято решение вызвать пожарных.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там попросили время для уточнения информации.

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На участке автодороги Сатка—Бирск—Тастуба в Саткинском районе Челябинской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что водитель сумел остановиться и выпустить людей из салона. На видео напуганные пассажиры отходят подальше от горящего транспорта, опасаясь взрыва. Водитель маршрутки и другие участники движения пытались своими силами ликвидировать возгорание моторного отсека, но не смогли. Тогда было принято решение вызвать пожарных. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там попросили время для уточнения информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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