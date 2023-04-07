Шеф полиции Екатеринбурга не смог дать статусную должность своему другу

Глава УМВД по Екатеринбургу не смог назначить майора Банникова на должность замруководителя
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, погоны, майор, полиция
Майор Александр Банников не смог получить должность замначальника Фото:

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица не смог назначить на должность своего заместителя бывшего друга Александра Банникова, с которым служил в Новоуральске. Вместо него статусную должность занял сторонник главы ГУ МВД Александра Мешкова Александр Смирных. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Максим Николаевич очень хотел бы видеть на должности своего заместителя Александра Банникова. Они были дружны в прошлом, во время совместной службы, когда Банников уже был на аналогичной должности в Новоуральске. Кандидатуру неофициально заблокировал Мешков. Вместо Банникова должность получил Смирных», — рассказал собеседник агентства.

При этом назначение не сказалось на работе ведомства, а повлияло только на личный имидж Метелицы в глазах подчиненных. «Метелица новый на своем месте, ему непросто, это все понимают. Ясно, что сейчас ему непросто принимать кадровые решения, Александр Андреевич [Мешков] помогает как может, никакого давления», — отметил другой источник URA.RU.

Агентство направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Официальная информация о назначении Банникова в отдел полиции №2 появилась 4 апреля. По информации источников, силовик был заместителем Метелицы во время его службы в Новоуральске. Предположительно, он должен был получить должность замначальника и в УМВД, однако на следующий день на сайте городской полиции новым заместителем главы стал значиться Александр Смирных, отвечающий за работу отдела по делам несовершеннолетних. Силовик приехал из Тверской области.

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Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица не смог назначить на должность своего заместителя бывшего друга Александра Банникова, с которым служил в Новоуральске. Вместо него статусную должность занял сторонник главы ГУ МВД Александра Мешкова Александр Смирных. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Максим Николаевич очень хотел бы видеть на должности своего заместителя Александра Банникова. Они были дружны в прошлом, во время совместной службы, когда Банников уже был на аналогичной должности в Новоуральске. Кандидатуру неофициально заблокировал Мешков. Вместо Банникова должность получил Смирных», — рассказал собеседник агентства. При этом назначение не сказалось на работе ведомства, а повлияло только на личный имидж Метелицы в глазах подчиненных. «Метелица новый на своем месте, ему непросто, это все понимают. Ясно, что сейчас ему непросто принимать кадровые решения, Александр Андреевич [Мешков] помогает как может, никакого давления», — отметил другой источник URA.RU. Агентство направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Официальная информация о назначении Банникова в отдел полиции №2 появилась 4 апреля. По информации источников, силовик был заместителем Метелицы во время его службы в Новоуральске. Предположительно, он должен был получить должность замначальника и в УМВД, однако на следующий день на сайте городской полиции новым заместителем главы стал значиться Александр Смирных, отвечающий за работу отдела по делам несовершеннолетних. Силовик приехал из Тверской области.
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