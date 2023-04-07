Шеф полиции Екатеринбурга не смог дать статусную должность своему другу

Глава УМВД по Екатеринбургу не смог назначить майора Банникова на должность замруководителя

Майор Александр Банников не смог получить должность замначальника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица не смог назначить на должность своего заместителя бывшего друга Александра Банникова, с которым служил в Новоуральске. Вместо него статусную должность занял сторонник главы ГУ МВД Александра Мешкова Александр Смирных. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Максим Николаевич очень хотел бы видеть на должности своего заместителя Александра Банникова. Они были дружны в прошлом, во время совместной службы, когда Банников уже был на аналогичной должности в Новоуральске. Кандидатуру неофициально заблокировал Мешков. Вместо Банникова должность получил Смирных», — рассказал собеседник агентства.

При этом назначение не сказалось на работе ведомства, а повлияло только на личный имидж Метелицы в глазах подчиненных. «Метелица новый на своем месте, ему непросто, это все понимают. Ясно, что сейчас ему непросто принимать кадровые решения, Александр Андреевич [Мешков] помогает как может, никакого давления», — отметил другой источник URA.RU.

Агентство направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Официальная информация о назначении Банникова в отдел полиции №2 появилась 4 апреля. По информации источников, силовик был заместителем Метелицы во время его службы в Новоуральске. Предположительно, он должен был получить должность замначальника и в УМВД, однако на следующий день на сайте городской полиции новым заместителем главы стал значиться Александр Смирных, отвечающий за работу отдела по делам несовершеннолетних. Силовик приехал из Тверской области.