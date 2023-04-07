Айтишник из Екатеринбурга попал под сокращение Google, не проработав там ни дня. Скрин

08 апреля 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Google расторгнул контракт с айтишником по причине волны сокращений Фото: Анна Майорова © URA.RU Программист из Екатеринбурга Андрей Гейн получил работу в IT-гиганте Google, но был уволен из-за сокращения за несколько дней до выхода на работу. Об этом Гейн сообщил в своем блоге. «В апреле 2022 года я подал заявку сразу на несколько позиций в Google. Процесс найма в такие крупные IT-компании часто занимает много времени. После прохождения нескольких собеседований пришлось долго ждать обратной связи. Лишь в декабре мне прислали официальное предложение работы в лондонское отделение Google. После длительной подготовки и увольнения со старого места работы, был куплен билет на самолет в апреле, но за десять дней до вылета компания расторгла контракт по причине волны увольнений и моя позиция попала под сокращение», — рассказал Гейн в заметках блога на своей странице в интернете. После получения приглашения работы, Гейн начал подготовку к поездке в Великобританию. Подав заявление на визу, молодой человек уволился из «Яндекса», устроил распродажу своих вещей, полностью настроившись на релокацию в Лондон, но из-за сокращений, которые начал IT-гигант так и не получил заветную работу «Таким образом, контракт со мной был расторгнут за 10 дней до того, как он должен был начать действовать. Волна увольнений, начатая в январе в США, дошла до Европы и Британии, и моя позиция попала под сокращение. Ничего личного, просто бизнес», — добавил Гейн. Скриншот сообщения от Google о прекращении контракта с Андреем Гейном Скрин: автор Андрей Гейн Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Программист из Екатеринбурга Андрей Гейн получил работу в IT-гиганте Google, но был уволен из-за сокращения за несколько дней до выхода на работу. Об этом Гейн сообщил в своем блоге. «В апреле 2022 года я подал заявку сразу на несколько позиций в Google. Процесс найма в такие крупные IT-компании часто занимает много времени. После прохождения нескольких собеседований пришлось долго ждать обратной связи. Лишь в декабре мне прислали официальное предложение работы в лондонское отделение Google. После длительной подготовки и увольнения со старого места работы, был куплен билет на самолет в апреле, но за десять дней до вылета компания расторгла контракт по причине волны увольнений и моя позиция попала под сокращение», — рассказал Гейн в заметках блога на своей странице в интернете. После получения приглашения работы, Гейн начал подготовку к поездке в Великобританию. Подав заявление на визу, молодой человек уволился из «Яндекса», устроил распродажу своих вещей, полностью настроившись на релокацию в Лондон, но из-за сокращений, которые начал IT-гигант так и не получил заветную работу «Таким образом, контракт со мной был расторгнут за 10 дней до того, как он должен был начать действовать. Волна увольнений, начатая в январе в США, дошла до Европы и Британии, и моя позиция попала под сокращение. Ничего личного, просто бизнес», — добавил Гейн.