Популярная кофейня Екатеринбурга открывается в полузаброшенном ТЦ

Сеть кафе-пекарен «Поль Бейкери» открывает новый филиал в Екатеринбурге. Заведение расположится в торговом центре Brands' Stories Outlet, где осталось небольшое количество брендовых магазинов, массово ушедших после начала СВО. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС».
«Скоро открытие», — указано на карте в «2ГИС». Однако дата не уточняется.
Кроме этого, в социальных сетях появились вакансии, где указано, что в связи с открытием новой пекарни «Поль Бейкери» в Brands' Stories Outlet ищут повара и кассира. Зарплату обещают от 34 тысяч рублей, такси в утреннюю смену, бесплатное питание, оплачиваемую стажировку на действующих пекарнях, а также компенсацию проезда для иногородних.
Ранее, в Екатеринбурге открылся второй филиал ресторана BREADWAY. Он разместился на двух этажах элитного ЖК «Нагорный», где резиденты дома могут заказывать еду прямо в квартиру. В прошлом году заведение прославилось на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton, который оценила журналистка Ксения Собчак.
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