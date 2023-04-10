10 апреля 2023

Популярная кофейня Екатеринбурга открывается в полузаброшенном ТЦ

Кофейня «Поль Бейкери» открывает новую точку в ТЦ Brands' Stories Outlet
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Малышева в лесах, рестораны терпят убытки. Екатеринбург, поль бейкери
В Екатеринбурге у «Поль Бейкери» более 20 точек по всему городу Фото:

Сеть кафе-пекарен «Поль Бейкери» открывает новый филиал в Екатеринбурге. Заведение расположится в торговом центре Brands' Stories Outlet, где осталось небольшое количество брендовых магазинов, массово ушедших после начала СВО. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС».

«Скоро открытие», — указано на карте в «2ГИС». Однако дата не уточняется.

Кроме этого, в социальных сетях появились вакансии, где указано, что в связи с открытием новой пекарни «Поль Бейкери» в Brands' Stories Outlet ищут повара и кассира. Зарплату обещают от 34 тысяч рублей, такси в утреннюю смену, бесплатное питание, оплачиваемую стажировку на действующих пекарнях, а также компенсацию проезда для иногородних.

Ранее, в Екатеринбурге открылся второй филиал ресторана BREADWAY. Он разместился на двух этажах элитного ЖК «Нагорный», где резиденты дома могут заказывать еду прямо в квартиру. В прошлом году заведение прославилось на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton, который оценила журналистка Ксения Собчак.

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Сеть кафе-пекарен «Поль Бейкери» открывает новый филиал в Екатеринбурге. Заведение расположится в торговом центре Brands' Stories Outlet, где осталось небольшое количество брендовых магазинов, массово ушедших после начала СВО. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС». «Скоро открытие», — указано на карте в «2ГИС». Однако дата не уточняется. Кроме этого, в социальных сетях появились вакансии, где указано, что в связи с открытием новой пекарни «Поль Бейкери» в Brands' Stories Outlet ищут повара и кассира. Зарплату обещают от 34 тысяч рублей, такси в утреннюю смену, бесплатное питание, оплачиваемую стажировку на действующих пекарнях, а также компенсацию проезда для иногородних. Ранее, в Екатеринбурге открылся второй филиал ресторана BREADWAY. Он разместился на двух этажах элитного ЖК «Нагорный», где резиденты дома могут заказывать еду прямо в квартиру. В прошлом году заведение прославилось на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton, который оценила журналистка Ксения Собчак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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