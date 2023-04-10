Популярная кофейня Екатеринбурга открывается в полузаброшенном ТЦ

Кофейня «Поль Бейкери» открывает новую точку в ТЦ Brands' Stories Outlet

11 апреля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге у «Поль Бейкери» более 20 точек по всему городу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сеть кафе-пекарен «Поль Бейкери» открывает новый филиал в Екатеринбурге. Заведение расположится в торговом центре Brands' Stories Outlet, где осталось небольшое количество брендовых магазинов, массово ушедших после начала СВО. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС». «Скоро открытие», — указано на карте в «2ГИС». Однако дата не уточняется. Кроме этого, в социальных сетях появились вакансии, где указано, что в связи с открытием новой пекарни «Поль Бейкери» в Brands' Stories Outlet ищут повара и кассира. Зарплату обещают от 34 тысяч рублей, такси в утреннюю смену, бесплатное питание, оплачиваемую стажировку на действующих пекарнях, а также компенсацию проезда для иногородних. Ранее, в Екатеринбурге открылся второй филиал ресторана BREADWAY. Он разместился на двух этажах элитного ЖК «Нагорный», где резиденты дома могут заказывать еду прямо в квартиру. В прошлом году заведение прославилось на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton, который оценила журналистка Ксения Собчак.

Сеть кафе-пекарен «Поль Бейкери» открывает новый филиал в Екатеринбурге. Заведение расположится в торговом центре Brands' Stories Outlet, где осталось небольшое количество брендовых магазинов, массово ушедших после начала СВО. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС». «Скоро открытие», — указано на карте в «2ГИС». Однако дата не уточняется. Кроме этого, в социальных сетях появились вакансии, где указано, что в связи с открытием новой пекарни «Поль Бейкери» в Brands' Stories Outlet ищут повара и кассира. Зарплату обещают от 34 тысяч рублей, такси в утреннюю смену, бесплатное питание, оплачиваемую стажировку на действующих пекарнях, а также компенсацию проезда для иногородних. Ранее, в Екатеринбурге открылся второй филиал ресторана BREADWAY. Он разместился на двух этажах элитного ЖК «Нагорный», где резиденты дома могут заказывать еду прямо в квартиру. В прошлом году заведение прославилось на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton, который оценила журналистка Ксения Собчак.