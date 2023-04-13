Глава Снежинска Челябинской области Андрей Пульников вручил орден Мужества семье погибшего на спецоперации бойца. Посмертно награжден Юрий Фотин, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации города.
«Юрий Фотин погиб при исполнении воинского долга на СВО. Указом президента Владимира Путина он награжден орденом Мужества. Орден вручил глава города родителям и брату военнослужащего», — сообщили в пресс-службе.
Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил ордена Мужества по указу президента семьям трех погибших участников СВО. За отвагу, мужество и самоотверженность награждены посмертно Сергей Ржанов, Александр Новиков и Игорь Сандырев.
Орден мужества вручил мэр Снежинска Андрей Пульников
Глава Снежинска Челябинской области Андрей Пульников вручил орден Мужества семье погибшего на спецоперации бойца. Посмертно награжден Юрий Фотин, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации города. «Юрий Фотин погиб при исполнении воинского долга на СВО. Указом президента Владимира Путина он награжден орденом Мужества. Орден вручил глава города родителям и брату военнослужащего», — сообщили в пресс-службе. Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил ордена Мужества по указу президента семьям трех погибших участников СВО. За отвагу, мужество и самоотверженность награждены посмертно Сергей Ржанов, Александр Новиков и Игорь Сандырев.