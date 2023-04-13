13 апреля 2023

Мэр Снежинска вручил орден семье погибшего участника СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Андрей Пульников вручил орден Мужества семье Юрия Фотина, погибшего на СВО Фото:

Глава Снежинска Челябинской области Андрей Пульников вручил орден Мужества семье погибшего на спецоперации бойца. Посмертно награжден Юрий Фотин, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации города.

«Юрий Фотин погиб при исполнении воинского долга на СВО. Указом президента Владимира Путина он награжден орденом Мужества. Орден вручил глава города родителям и брату военнослужащего», — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил ордена Мужества по указу президента семьям трех погибших участников СВО. За отвагу, мужество и самоотверженность награждены посмертно Сергей Ржанов, Александр Новиков и Игорь Сандырев.

Орден мужества вручил мэр Снежинска Андрей Пульников
Орден мужества вручил мэр Снежинска Андрей Пульников
Фото:
Награду вручили родителям и брату погибшего
Награду вручили родителям и брату погибшего
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Глава Снежинска Челябинской области Андрей Пульников вручил орден Мужества семье погибшего на спецоперации бойца. Посмертно награжден Юрий Фотин, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации города. «Юрий Фотин погиб при исполнении воинского долга на СВО. Указом президента Владимира Путина он награжден орденом Мужества. Орден вручил глава города родителям и брату военнослужащего», — сообщили в пресс-службе. Ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников вручил ордена Мужества по указу президента семьям трех погибших участников СВО. За отвагу, мужество и самоотверженность награждены посмертно Сергей Ржанов, Александр Новиков и Игорь Сандырев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...