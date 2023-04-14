Свердловские силовики устроили охоту на уклонистов от армии

Силовики в Свердловской области ищут мигрантов, которые не встали на воинский учет

14 апреля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Каждый мигрант, получивший российское гражданство, должен встать на учет в военкомате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские правоохранители начали вычислять мигрантов, которые приехали из Центральной Азии и не встают на воинский учет в России, тем самым уклоняясь от армии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проводится проверка мигрантов, получивших гражданство. В их обязанности, как и в обязанности всех остальных граждан, входит прохождение службы в армии. С момента получения гражданства они должны встать на учет в военкомате в течение двух недель», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что 13 апреля силовики проверили 250 человек, 20 из которых пришлось объясняться по поводу постановки на воинский учет. Двое были выдворены из РФ. По неофициальной статистике, в 2022 году около 4,5 тысячи человек стали гражданами РФ. Силовикам предстоит выяснить, сколько из них не встали на учет в военкоматы. «Такие мероприятия будут проводиться в регионе на регулярной основе», — подчеркнул источник. Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов не поступало.

Свердловские правоохранители начали вычислять мигрантов, которые приехали из Центральной Азии и не встают на воинский учет в России, тем самым уклоняясь от армии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Проводится проверка мигрантов, получивших гражданство. В их обязанности, как и в обязанности всех остальных граждан, входит прохождение службы в армии. С момента получения гражданства они должны встать на учет в военкомате в течение двух недель», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что 13 апреля силовики проверили 250 человек, 20 из которых пришлось объясняться по поводу постановки на воинский учет. Двое были выдворены из РФ. По неофициальной статистике, в 2022 году около 4,5 тысячи человек стали гражданами РФ. Силовикам предстоит выяснить, сколько из них не встали на учет в военкоматы. «Такие мероприятия будут проводиться в регионе на регулярной основе», — подчеркнул источник. Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов не поступало.