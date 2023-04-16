Свердловчане останутся без телевидения и радио на шесть дней. Скрин

17 апреля 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Свердловчане останутся без телевидения и радио с 17 по 23 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU С 17 по 23 апреля у жителей Свердловской области возможны кратковременные перерывы телевизионных и радиотрансляций. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «С 17 по 23 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Свердловской области. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий», — сообщили в пресс-службе РТРС. С проблемами могут столкнуться жители 22 городов Свердловской области. В частности, кратковременные перебои могут быть на радио «Волна ФМ», «Радио России», «Маяк» и в пакетах телеканалов РТРС-1 и РТРС-2. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в апреле проведут технические работы на телебашнях. Из-за этого будут временно прерваны трансляции таких каналов, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», ТНТ, СТС, «Пятница». Скрин: сайт РТРС Скрин: сайт РТРС Скрин: сайт РТРС

С 17 по 23 апреля у жителей Свердловской области возможны кратковременные перерывы телевизионных и радиотрансляций. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «С 17 по 23 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Свердловской области. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий», — сообщили в пресс-службе РТРС. С проблемами могут столкнуться жители 22 городов Свердловской области. В частности, кратковременные перебои могут быть на радио «Волна ФМ», «Радио России», «Маяк» и в пакетах телеканалов РТРС-1 и РТРС-2. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в апреле проведут технические работы на телебашнях. Из-за этого будут временно прерваны трансляции таких каналов, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», ТНТ, СТС, «Пятница».