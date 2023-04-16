16 апреля 2023

Свердловчане останутся без телевидения и радио на шесть дней. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Свердловчане останутся без телевидения и радио с 17 по 23 апреля Фото:

С 17 по 23 апреля у жителей Свердловской области возможны кратковременные перерывы телевизионных и радиотрансляций. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«С 17 по 23 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Свердловской области. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий», — сообщили в пресс-службе РТРС.

С проблемами могут столкнуться жители 22 городов Свердловской области. В частности, кратковременные перебои могут быть на радио «Волна ФМ», «Радио России», «Маяк» и в пакетах телеканалов РТРС-1 и РТРС-2.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в апреле проведут технические работы на телебашнях. Из-за этого будут временно прерваны трансляции таких каналов, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», ТНТ, СТС, «Пятница».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

С 17 по 23 апреля у жителей Свердловской области возможны кратковременные перерывы телевизионных и радиотрансляций. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «С 17 по 23 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Свердловской области. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий», — сообщили в пресс-службе РТРС. С проблемами могут столкнуться жители 22 городов Свердловской области. В частности, кратковременные перебои могут быть на радио «Волна ФМ», «Радио России», «Маяк» и в пакетах телеканалов РТРС-1 и РТРС-2. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в апреле проведут технические работы на телебашнях. Из-за этого будут временно прерваны трансляции таких каналов, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», ТНТ, СТС, «Пятница».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...