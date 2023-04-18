В Челябинске растут цены на жилье

19 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Стоимость квартир в Челябинске с осени выросла более чем на 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с сентября 2022 по апрель 2023 года выросли цены на жилье. Стоимость на первичную и вторичную недвижимость в мегаполисе уже выросла более чем на 20% и продолжает подниматься, рассказала URA.RU челябинский риелтор по недвижимости Татьяна Гоголева. «На первичном и вторичном рынке недвижимости в Челябинске с сентября 2022 года цены выросли более чем на 20%. Покупатели у меня забронировали двухкомнатную квартиру в „Парковом премиум“ за 4,8 млн рублей, вскоре цены поднялись, и эта квартира стоила уже 5, 2 млн рулей. Осенью 2022 года в Ленинском районе можно было купить однокомнатную хрущевку в районе 1,5 млн рублей с чистовой отделкой, за 1,3 млн рублей в черновой отделке, а сейчас квартиру дешевле двух млн не найти, это будут квартиры без ремонта», — поделилась риелтор. По словам челябинского риелтора аренда и цены на недвижимость в городе продолжают расти по причине инвестиционной привлекательности города. В мегаполисе работают предприятия, в том числе и оборонные, на которые не сложно устроиться и получать стабильную зарплату. Кроме того, на первичную недвижимость на данный момент в Челябинске действует множество льготных ипотечных программ.

В Челябинске с сентября 2022 по апрель 2023 года выросли цены на жилье. Стоимость на первичную и вторичную недвижимость в мегаполисе уже выросла более чем на 20% и продолжает подниматься, рассказала URA.RU челябинский риелтор по недвижимости Татьяна Гоголева. «На первичном и вторичном рынке недвижимости в Челябинске с сентября 2022 года цены выросли более чем на 20%. Покупатели у меня забронировали двухкомнатную квартиру в „Парковом премиум“ за 4,8 млн рублей, вскоре цены поднялись, и эта квартира стоила уже 5, 2 млн рулей. Осенью 2022 года в Ленинском районе можно было купить однокомнатную хрущевку в районе 1,5 млн рублей с чистовой отделкой, за 1,3 млн рублей в черновой отделке, а сейчас квартиру дешевле двух млн не найти, это будут квартиры без ремонта», — поделилась риелтор. По словам челябинского риелтора аренда и цены на недвижимость в городе продолжают расти по причине инвестиционной привлекательности города. В мегаполисе работают предприятия, в том числе и оборонные, на которые не сложно устроиться и получать стабильную зарплату. Кроме того, на первичную недвижимость на данный момент в Челябинске действует множество льготных ипотечных программ.