Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения щитовидки

По словам фармацевтов, препаратов нет уже длительное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С прилавков тюменских аптек исчезли препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. Отсутствует лекарство, производимое в Германии, «Пропицил» и его российский аналог «Мерказолил». Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких крупных городских аптеках.

«Этих препаратов [„Пропицил“ и „Мерказолил“] у нас нет уже давно. Во всей сети их нет. В нескольких аптеках еще можно найти „Мерказолил“, а „Пропицила“ нет нигде», — рассказали в крупной сети аптек «Фармленд».

Отсутствие этих двух лекарств URA.RU подтвердили также в аптеке «Эконом» и «Реагент». В последней агентству сообщили, что данные препараты находятся на дефектуре в городе.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU тюменский врач-эндокринолог сообщила, что для каждого пациента препараты подбираются индивидуально по показаниям. И беспокоиться о том, что какие-то лекарства отсутствуют в аптеках не стоит. Терапия корректируется с учетом того, что сейчас остается доступным.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.