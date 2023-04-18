18 апреля 2023

Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения щитовидки

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам фармацевтов, препаратов нет уже длительное время
По словам фармацевтов, препаратов нет уже длительное время Фото:

С прилавков тюменских аптек исчезли препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. Отсутствует лекарство, производимое в Германии, «Пропицил» и его российский аналог «Мерказолил». Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких крупных городских аптеках.

«Этих препаратов [„Пропицил“ и „Мерказолил“] у нас нет уже давно. Во всей сети их нет. В нескольких аптеках еще можно найти „Мерказолил“, а „Пропицила“ нет нигде», — рассказали в крупной сети аптек «Фармленд».

Отсутствие этих двух лекарств URA.RU подтвердили также в аптеке «Эконом» и «Реагент». В последней агентству сообщили, что данные препараты находятся на дефектуре в городе.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU тюменский врач-эндокринолог сообщила, что для каждого пациента препараты подбираются индивидуально по показаниям. И беспокоиться о том, что какие-то лекарства отсутствуют в аптеках не стоит. Терапия корректируется с учетом того, что сейчас остается доступным.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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С прилавков тюменских аптек исчезли препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. Отсутствует лекарство, производимое в Германии, «Пропицил» и его российский аналог «Мерказолил». Информацию об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких крупных городских аптеках. «Этих препаратов [„Пропицил“ и „Мерказолил“] у нас нет уже давно. Во всей сети их нет. В нескольких аптеках еще можно найти „Мерказолил“, а „Пропицила“ нет нигде», — рассказали в крупной сети аптек «Фармленд». Отсутствие этих двух лекарств URA.RU подтвердили также в аптеке «Эконом» и «Реагент». В последней агентству сообщили, что данные препараты находятся на дефектуре в городе. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU тюменский врач-эндокринолог сообщила, что для каждого пациента препараты подбираются индивидуально по показаниям. И беспокоиться о том, что какие-то лекарства отсутствуют в аптеках не стоит. Терапия корректируется с учетом того, что сейчас остается доступным. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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