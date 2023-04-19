19 апреля 2023

Комики с ТНТ сжалились над екатеринбуржцами

Комики с ТНТ, отказавшиеся ехать в Екатеринбург, озвучили новую дату концерта
© Служба новостей «URA.RU»
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Fresh Standup. Екатеринбург
Стендап от ТНТ екатеринбуржцы увидят лишь в конце года Фото:

Участники StandUp Show ТНТ, которые в начале апреля отменили свое выступление в Екатеринбурге, передумали. Концерт должен был пройти 5 апреля в ККТ «Космос», однако теперь услышать шутки артистов можно будет лишь 5 ноября.

«StandUp — новый тренд, который стоит распробовать каждому. 5 ноября в Екатеринбурге. ККТ „Космос“», — сообщили организаторы тура ArtPlayGroup на своем сайте. Грядущей осенью екатеринбуржцы смогут оценить стендапы Стаса Старовойтова, Романа Косицына, Андрея Атласа, Вали Сидорова, Сергея Зорика и Андрея Колмачевских.

Ранее стало известно, что участники StandUp Show ТНТ отказались ехать в Екатеринбург. Что стало причиной отмены — неизвестно. Также свое выступление отменял рэпер Гуф, однако он все же решил приехать в столицу Урала 26 мая.

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Участники StandUp Show ТНТ, которые в начале апреля отменили свое выступление в Екатеринбурге, передумали. Концерт должен был пройти 5 апреля в ККТ «Космос», однако теперь услышать шутки артистов можно будет лишь 5 ноября. «StandUp — новый тренд, который стоит распробовать каждому. 5 ноября в Екатеринбурге. ККТ „Космос“», — сообщили организаторы тура ArtPlayGroup на своем сайте. Грядущей осенью екатеринбуржцы смогут оценить стендапы Стаса Старовойтова, Романа Косицына, Андрея Атласа, Вали Сидорова, Сергея Зорика и Андрея Колмачевских. Ранее стало известно, что участники StandUp Show ТНТ отказались ехать в Екатеринбург. Что стало причиной отмены — неизвестно. Также свое выступление отменял рэпер Гуф, однако он все же решил приехать в столицу Урала 26 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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