Комики с ТНТ сжалились над екатеринбуржцами Комики с ТНТ, отказавшиеся ехать в Екатеринбург, озвучили новую дату концерта 20 апреля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 + Стендап от ТНТ екатеринбуржцы увидят лишь в конце года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Участники StandUp Show ТНТ, которые в начале апреля отменили свое выступление в Екатеринбурге, передумали. Концерт должен был пройти 5 апреля в ККТ «Космос», однако теперь услышать шутки артистов можно будет лишь 5 ноября. «StandUp — новый тренд, который стоит распробовать каждому. 5 ноября в Екатеринбурге. ККТ „Космос“», — сообщили организаторы тура ArtPlayGroup на своем сайте. Грядущей осенью екатеринбуржцы смогут оценить стендапы Стаса Старовойтова, Романа Косицына, Андрея Атласа, Вали Сидорова, Сергея Зорика и Андрея Колмачевских. Ранее стало известно, что участники StandUp Show ТНТ отказались ехать в Екатеринбург. Что стало причиной отмены — неизвестно. Также свое выступление отменял рэпер Гуф, однако он все же решил приехать в столицу Урала 26 мая. Участники StandUp Show ТНТ, которые в начале апреля отменили свое выступление в Екатеринбурге, передумали. Концерт должен был пройти 5 апреля в ККТ «Космос», однако теперь услышать шутки артистов можно будет лишь 5 ноября. «StandUp — новый тренд, который стоит распробовать каждому. 5 ноября в Екатеринбурге. ККТ „Космос“», — сообщили организаторы тура ArtPlayGroup на своем сайте. Грядущей осенью екатеринбуржцы смогут оценить стендапы Стаса Старовойтова, Романа Косицына, Андрея Атласа, Вали Сидорова, Сергея Зорика и Андрея Колмачевских. Ранее стало известно, что участники StandUp Show ТНТ отказались ехать в Екатеринбург. Что стало причиной отмены — неизвестно. Также свое выступление отменял рэпер Гуф, однако он все же решил приехать в столицу Урала 26 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям