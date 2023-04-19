«Ридус» посоветовал четыре кулинарные комбинации, которые помогут сбросить вес

19 апреля 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Один из вариантов предлагает включить в рацион ягоды, яйца и молоко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сбросить вес без жестких ограничений можно с помощью ряда кулинарных комбинаций, которые помогут получать необходимые питательные вещества и при этом избавляться от лишних килограммов. Журналист Станислав Тимонов рассказал о четырех вариациях для завтрака, обеда и ужина. «Яйца, ягоды и молоко надолго насытит и зарядит энергией до самого обеда. Молоко и яйца обеспечат вас белком, кальцием, полезными жирами и другими питательными веществами, а ягоды — клетчаткой и антиоксидантами, которые помогут улучшить работу мозга и нервной системы. Еще один вариант быстрого и легкого, но сытного завтрака — сваренные вкрутую яйца и апельсиновый сок», — пишет корреспондент интернет-издания «Ридус». В статье также уточняется, что молоко можно заменить на нежирный йогурт, а апельсиновый сок лучше пить свежевыжатым, так как в нем меньше сахара. В третьем варианте предлагают сочетание из овощей, бобовых и черного чая. Комбинация позволяет при более низком количестве калорий справиться с голодом. Также черный содержит полифенолы, которые помогают снижению веса. Последний комплекс состоит из жирной рыбы, листовой зелени, киноа и имбирного чая. Данные продукты содержат много белка и клетчатки, а также помогут справиться с привычкой есть вечером тяжелую и калорийную пищу. Ранее психолог Арина Миллер рассказала, как страдающим от компульсивного переедания справиться с этой проблемой. По ее словам, для этого можно сменить пищевые привычки, отказаться от диет и начать задавать себе определенный вопрос перед приемом пищи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбросить вес без жестких ограничений можно с помощью ряда кулинарных комбинаций, которые помогут получать необходимые питательные вещества и при этом избавляться от лишних килограммов. Журналист Станислав Тимонов рассказал о четырех вариациях для завтрака, обеда и ужина. «Яйца, ягоды и молоко надолго насытит и зарядит энергией до самого обеда. Молоко и яйца обеспечат вас белком, кальцием, полезными жирами и другими питательными веществами, а ягоды — клетчаткой и антиоксидантами, которые помогут улучшить работу мозга и нервной системы. Еще один вариант быстрого и легкого, но сытного завтрака — сваренные вкрутую яйца и апельсиновый сок», — пишет корреспондент интернет-издания «Ридус». В статье также уточняется, что молоко можно заменить на нежирный йогурт, а апельсиновый сок лучше пить свежевыжатым, так как в нем меньше сахара. В третьем варианте предлагают сочетание из овощей, бобовых и черного чая. Комбинация позволяет при более низком количестве калорий справиться с голодом. Также черный содержит полифенолы, которые помогают снижению веса. Последний комплекс состоит из жирной рыбы, листовой зелени, киноа и имбирного чая. Данные продукты содержат много белка и клетчатки, а также помогут справиться с привычкой есть вечером тяжелую и калорийную пищу. Ранее психолог Арина Миллер рассказала, как страдающим от компульсивного переедания справиться с этой проблемой. По ее словам, для этого можно сменить пищевые привычки, отказаться от диет и начать задавать себе определенный вопрос перед приемом пищи.