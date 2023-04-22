22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Челябинске трамвай №18 временно изменит маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, пассажир, остановка общественного транспорта, трамвай, новый трамвай
Ремонт трамвайных путей начнется 24 апреля Фото:

В Челябинске с 24 апреля трамвай №18 изменит маршрут из-за ремонта путей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«С 24 апреля маршрут №18 будет следовать от ЧМК по Горького до Харлова. Пользуйтесь трамваями №12 и №22, которые работают без изменений», — говорится в telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что трамвай №18 возобновит движение до Чистопольской после ремонта путей на Машиностроителей. Перевозчик рекомендует использовать безлимитный проездной для экономии денег.

Ранее сообщалось, что в Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6. Это связано с ремонтом участка дороги на проспекте Ленина.

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В Челябинске с 24 апреля трамвай №18 изменит маршрут из-за ремонта путей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 24 апреля маршрут №18 будет следовать от ЧМК по Горького до Харлова. Пользуйтесь трамваями №12 и №22, которые работают без изменений», — говорится в telegram-канале перевозчика. Уточняется, что трамвай №18 возобновит движение до Чистопольской после ремонта путей на Машиностроителей. Перевозчик рекомендует использовать безлимитный проездной для экономии денег. Ранее сообщалось, что в Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6. Это связано с ремонтом участка дороги на проспекте Ленина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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