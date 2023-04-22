В Челябинске трамвай №18 временно изменит маршрут

23 апреля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Ремонт трамвайных путей начнется 24 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 24 апреля трамвай №18 изменит маршрут из-за ремонта путей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 24 апреля маршрут №18 будет следовать от ЧМК по Горького до Харлова. Пользуйтесь трамваями №12 и №22, которые работают без изменений», — говорится в telegram-канале перевозчика. Уточняется, что трамвай №18 возобновит движение до Чистопольской после ремонта путей на Машиностроителей. Перевозчик рекомендует использовать безлимитный проездной для экономии денег. Ранее сообщалось, что в Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6. Это связано с ремонтом участка дороги на проспекте Ленина.

В Челябинске с 24 апреля трамвай №18 изменит маршрут из-за ремонта путей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 24 апреля маршрут №18 будет следовать от ЧМК по Горького до Харлова. Пользуйтесь трамваями №12 и №22, которые работают без изменений», — говорится в telegram-канале перевозчика. Уточняется, что трамвай №18 возобновит движение до Чистопольской после ремонта путей на Машиностроителей. Перевозчик рекомендует использовать безлимитный проездной для экономии денег. Ранее сообщалось, что в Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6. Это связано с ремонтом участка дороги на проспекте Ленина.