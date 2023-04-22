В Челябинске трамвай №18 временно изменит маршрут

В Челябинске с 24 апреля трамвай №18 изменит маршрут из-за ремонта путей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.
«С 24 апреля маршрут №18 будет следовать от ЧМК по Горького до Харлова. Пользуйтесь трамваями №12 и №22, которые работают без изменений», — говорится в telegram-канале перевозчика.
Уточняется, что трамвай №18 возобновит движение до Чистопольской после ремонта путей на Машиностроителей. Перевозчик рекомендует использовать безлимитный проездной для экономии денег.
Ранее сообщалось, что в Челябинске с 20 апреля по 19 мая включительно перестанет ходить троллейбус №6. Это связано с ремонтом участка дороги на проспекте Ленина.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.