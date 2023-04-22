ХМАО ожидает мокрый снег с дождем и потепление до +20

23 апреля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Потепление ожидается в Кондинском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник 24 апреля ожидается мокрый дождь со снегом и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. По информации на сайте Обь-Иртышского УГМС, ко вторнику в отдельных районах Югры температура воздуха прогреется до +20 градусов. «В понедельник 24 апреля местами мокрый дождь со снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2,+7», — сообщается на сайте управления. Во вторник 25 апреля синоптики обещают ночью температуру воздуха -1,-6, днем +5,+10, а в Кондинском районе ожидается потепление до +15,+20 градусов. Сохранится сильный ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, переменная облачность и местами небольшой дождь. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ вместе с потеплением до +16 градусов придут дожди. По ночам в округе сохраняются минусовые температуры и может идти мокрый снег.

В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник 24 апреля ожидается мокрый дождь со снегом и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. По информации на сайте Обь-Иртышского УГМС, ко вторнику в отдельных районах Югры температура воздуха прогреется до +20 градусов. «В понедельник 24 апреля местами мокрый дождь со снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2,+7», — сообщается на сайте управления. Во вторник 25 апреля синоптики обещают ночью температуру воздуха -1,-6, днем +5,+10, а в Кондинском районе ожидается потепление до +15,+20 градусов. Сохранится сильный ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, переменная облачность и местами небольшой дождь. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ вместе с потеплением до +16 градусов придут дожди. По ночам в округе сохраняются минусовые температуры и может идти мокрый снег.