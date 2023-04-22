22 апреля 2023
21 апреля 2023

ХМАО ожидает мокрый снег с дождем и потепление до +20

© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление ожидается в Кондинском районе Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник 24 апреля ожидается мокрый дождь со снегом и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. По информации на сайте Обь-Иртышского УГМС, ко вторнику в отдельных районах Югры температура воздуха прогреется до +20 градусов.

«В понедельник 24 апреля местами мокрый дождь со снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2,+7», — сообщается на сайте управления.

Во вторник 25 апреля синоптики обещают ночью температуру воздуха -1,-6, днем +5,+10, а в Кондинском районе ожидается потепление до +15,+20 градусов. Сохранится сильный ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, переменная облачность и местами небольшой дождь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ вместе с потеплением до +16 градусов придут дожди. По ночам в округе сохраняются минусовые температуры и может идти мокрый снег.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник 24 апреля ожидается мокрый дождь со снегом и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. По информации на сайте Обь-Иртышского УГМС, ко вторнику в отдельных районах Югры температура воздуха прогреется до +20 градусов. «В понедельник 24 апреля местами мокрый дождь со снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +2,+7», — сообщается на сайте управления. Во вторник 25 апреля синоптики обещают ночью температуру воздуха -1,-6, днем +5,+10, а в Кондинском районе ожидается потепление до +15,+20 градусов. Сохранится сильный ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, переменная облачность и местами небольшой дождь. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийский автономный округ вместе с потеплением до +16 градусов придут дожди. По ночам в округе сохраняются минусовые температуры и может идти мокрый снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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