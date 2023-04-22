Свердловские волонтеры отправили бронетехнику на фронт СВО. Видео

23 апреля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Свердловские волонтеры на свои деньги купили две БРДМ и отправили на фронт СВО (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Свердловской области отправили две бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) российским военнослужащим на фронт специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Обе машины были куплены на деньги волонтеров из Свердловской области. БРДМ ранее были списаны с Вооруженных сил России и переданы в народные хозяйства. Сейчас пришло время, чтобы машины стали в строй и выполняли свои основные обязанности», — передает слова Яна Гагина РИА Новости. По словам советника врио главы ДНР, на данный момент машины демилитаризованы, однако в ближайшее время технику подготовят к ведению боя. «Две машины БРДМ технически исправны, нужно немного довести до ума и машины к бою будут готовы», — дополнил один из военнослужащих на фронте СВО. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Волонтеры из Свердловской области отправили две бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) российским военнослужащим на фронт специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Обе машины были куплены на деньги волонтеров из Свердловской области. БРДМ ранее были списаны с Вооруженных сил России и переданы в народные хозяйства. Сейчас пришло время, чтобы машины стали в строй и выполняли свои основные обязанности», — передает слова Яна Гагина РИА Новости. По словам советника врио главы ДНР, на данный момент машины демилитаризованы, однако в ближайшее время технику подготовят к ведению боя. «Две машины БРДМ технически исправны, нужно немного довести до ума и машины к бою будут готовы», — дополнил один из военнослужащих на фронте СВО. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.