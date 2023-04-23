«Золотое яблоко» отсудило у сервиса PickPoint более 219 млн рублей

24 апреля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

«Золотое яблоко» начало судится с PickPoint в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания «Золотое яблоко» из Екатеринбурга отсудила 219 млн рублей у сети постаматов PickPoint. Решение суда вынесено 21 апреля, указано в картотеке арбитражных дел. «Взыскать с ООО „Сеть автоматизированных пунктов выдачи“ в пользу ООО „Екатеринбург Яблоко“ основной долг в размере 181 084 099 рублей, пени за период с 7 октября по 31 декабря 2022 года в сумме 19 866 289 рублей», — указано в документе. Кроме этого, пункт выдачи обязан уплатить пени в размере около 18 млн рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей. Всего PickPoint должен около 219 млн рублей. Суть претензий идет из 2020 года, когда «Золотое яблоко» и сеть постаматов договорились о том, что PickPoint будет принимать платежи от физических лиц и передавать их компании по продаже косметики. В октябре 2022 года выяснилось, что представители PickPoint задолжали «Золотому яблоку» переводы на 307 млн рублей. После этого уральская компания обратилась в суд. Ранее компания «Инвестторгстрой», принадлежащая владельцам ТЦ «Гринвич», подала исковое заявление о взыскании 24 млн рублей с архитектурной студии «Рок». Ответчики подали ответный иск, чтобы взыскать задолженность по разработке проекта 2,8 млн рублей.

Компания «Золотое яблоко» из Екатеринбурга отсудила 219 млн рублей у сети постаматов PickPoint. Решение суда вынесено 21 апреля, указано в картотеке арбитражных дел. «Взыскать с ООО „Сеть автоматизированных пунктов выдачи“ в пользу ООО „Екатеринбург Яблоко“ основной долг в размере 181 084 099 рублей, пени за период с 7 октября по 31 декабря 2022 года в сумме 19 866 289 рублей», — указано в документе. Кроме этого, пункт выдачи обязан уплатить пени в размере около 18 млн рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей. Всего PickPoint должен около 219 млн рублей. Суть претензий идет из 2020 года, когда «Золотое яблоко» и сеть постаматов договорились о том, что PickPoint будет принимать платежи от физических лиц и передавать их компании по продаже косметики. В октябре 2022 года выяснилось, что представители PickPoint задолжали «Золотому яблоку» переводы на 307 млн рублей. После этого уральская компания обратилась в суд. Ранее компания «Инвестторгстрой», принадлежащая владельцам ТЦ «Гринвич», подала исковое заявление о взыскании 24 млн рублей с архитектурной студии «Рок». Ответчики подали ответный иск, чтобы взыскать задолженность по разработке проекта 2,8 млн рублей.